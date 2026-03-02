Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

Piloto do carro #72 abre sua quarta temporada com a marca de lubrificantes oficial da Porsche Cup

Publicado:
Porsche-Cup-2026-Interlagos-Rafael-Gagliano-52877

Antonella Bassani

Foto de: Rafael Gagliano

Neste domingo, Antonella Bassani disputou a segunda prova da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, terminando no top 10 após boa prova de recuperação. A piloto do carro #72 avançou sete posições em corrida movimentada na capital paulista.

Leia também:

Partindo do 17º lugar do grid, Antonella teve um bom início de prova, avançando três posições na primeira volta. Nos giros seguintes, ela mostrava um bom ritmo e aparecia no 12º lugar. A corrida apresentava muitas disputas e Bassani aproveitou as oportunidades que surgiram no trecho final para receber a bandeira quadriculada na décima posição.

"Foi um dia legal e até que bom. Largando mais atrás depois da punição, a gente fez o que pôde na corrida, chegando e passando. No final, o pneu que usamos ficou gasto demais, deixando um pouco mais difícil. Mas oito posições ganhas e muito aprendizado na corrida de hoje, tanto de ultrapassagem quanto defesa de posição", disse Bassani. 

O próximo compromisso de Antonela Bassani pela Porsche Carrera Cup Brasil acontece nos dias 28 e 29 de março, no Velocitta. 

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup

Principais comentários

Últimas notícias

Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Stock Car
STCK Stock Car
Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup