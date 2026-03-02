Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos
Piloto do carro #72 abre sua quarta temporada com a marca de lubrificantes oficial da Porsche Cup
Antonella Bassani
Foto de: Rafael Gagliano
Neste domingo, Antonella Bassani disputou a segunda prova da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, terminando no top 10 após boa prova de recuperação. A piloto do carro #72 avançou sete posições em corrida movimentada na capital paulista.
Partindo do 17º lugar do grid, Antonella teve um bom início de prova, avançando três posições na primeira volta. Nos giros seguintes, ela mostrava um bom ritmo e aparecia no 12º lugar. A corrida apresentava muitas disputas e Bassani aproveitou as oportunidades que surgiram no trecho final para receber a bandeira quadriculada na décima posição.
"Foi um dia legal e até que bom. Largando mais atrás depois da punição, a gente fez o que pôde na corrida, chegando e passando. No final, o pneu que usamos ficou gasto demais, deixando um pouco mais difícil. Mas oito posições ganhas e muito aprendizado na corrida de hoje, tanto de ultrapassagem quanto defesa de posição", disse Bassani.
O próximo compromisso de Antonela Bassani pela Porsche Carrera Cup Brasil acontece nos dias 28 e 29 de março, no Velocitta.
