Antonella Bassani representa Porsche Cup Brasil no shootout do Porsche Jr Programme

Depois de escrever seu nome na história da categoria com a primeira pole, primeira vitória, primeiro título e ser a primeira mulher a disputar temporadas completas na Carrera Cup, a catarinense Antonella Bassani é a primeira mulher a representar a Porsche Cup Brasil na final global do Porsche Jr Programme.

Antonella foi anunciada ontem pelas mídias sociais como uma das 12 participantes da fase final da seletiva mundial anual que franqueia ao vencedor subsídios para corridas de Porsche na Europa e a chance de seguir carreira como piloto de fábrica da marca.

Além da titular do Porsche #72 na Carrera Cup brasileira, o país terá também Matheus Ferreira entre os 12 finalistas. Ferreira, que corre na Europa em 2026, disputou duas corridas do campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil no ano passado e foi selecionado por seu desempenho na Porsche Cup da Alemanha na atual temporada.

Depois de uma sólida trajetória no kart, Bassani migrou definitivamente para os carros de corrida com a Porsche Cup Brasil em 2023, no marco do programa Young Racing Academy desenvolvido pela categoria. No ano de estreia, ganhou o campeonato da classe Challenge, permanecendo na divisão na temporada seguinte, quando acabou com o vice-campeonato.

No ano passado, subiu para a Carrera Cup e teve uma temporada de boa adaptação ao principal campeonato do maior evento monomarca da América Latina. Em 2026, conquistou pódios com o Porsche #72, com destaques para os segundos lugares em Le Mans e no Algarve. Ela ocupa atualmente a quinta colocação no campeonato, a uma etapa de seu término no evento suporte do GP Brasil de F1 nos dias 7 e 8 de novembro em Interlagos.

“Em um programa que teve início em 1997, terei a oportunidade de ser a primeira mulher a fazer parte dessa história, representando a Porsche Cup Brasil em uma das seleções mais importantes da minha carreira. Será uma semana intensa de avaliações, envolvendo preparação física e mental, simulador, comunicação, mídia e desempenho na pista. Uma oportunidade de mostrar meu trabalho, minha dedicação e tudo o que me trouxe até aqui", falou Bassani.

Antonella então sai de São Paulo com destino a Colônia, na Alemanha, onde acontece a primeira parte do shootout, com avaliações extrapista pelos especialistas da Porsche, a partir de 11 de novembro. A seletiva tem também atividades de pista a bordo do Porsche 911 Cup, testes que serão realizados no circuito português do Algarve, o mesmo onde ela conquistou o segundo lugar na segunda corrida da etapa 5 da Porsche Cup Brasil.

"É hora de dar mais um passo em direção ao meu sonho de me tornar uma piloto oficial Porsche na Europa. Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores por tornarem tudo isso possível! Só de estar lá já é uma vitória, e tenho certeza de que todo o aprendizado e a experiência levarei comigo para o resto da vida", concluiu.

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