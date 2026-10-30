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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Antonella Bassani representa Porsche Cup Brasil no shootout do Porsche Jr Programme

Catarinense campeã da Challenge em 2023 é a primeira mulher a defender o Brasil nesta fase da seletiva global

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Antonella Bassani

Antonella Bassani

Foto de: Carsten Horst

Depois de escrever seu nome na história da categoria com a primeira pole, primeira vitória, primeiro título e ser a primeira mulher a disputar temporadas completas na Carrera Cup, a catarinense Antonella Bassani é a primeira mulher a representar a Porsche Cup Brasil na final global do Porsche Jr Programme.

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Antonella foi anunciada ontem pelas mídias sociais como uma das 12 participantes da fase final da seletiva mundial anual que franqueia ao vencedor subsídios para corridas de Porsche na Europa e a chance de seguir carreira como piloto de fábrica da marca.

Além da titular do Porsche #72 na Carrera Cup brasileira, o país terá também Matheus Ferreira entre os 12 finalistas. Ferreira, que corre na Europa em 2026, disputou duas corridas do campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil no ano passado e foi selecionado por seu desempenho na Porsche Cup da Alemanha na atual temporada.

Depois de uma sólida trajetória no kart, Bassani migrou definitivamente para os carros de corrida com a Porsche Cup Brasil em 2023, no marco do programa Young Racing Academy desenvolvido pela categoria. No ano de estreia, ganhou o campeonato da classe Challenge, permanecendo na divisão na temporada seguinte, quando acabou com o vice-campeonato.

No ano passado, subiu para a Carrera Cup e teve uma temporada de boa adaptação ao principal campeonato do maior evento monomarca da América Latina. Em 2026, conquistou pódios com o Porsche #72, com destaques para os segundos lugares em Le Mans e no Algarve. Ela ocupa atualmente a quinta colocação no campeonato, a uma etapa de seu término no evento suporte do GP Brasil de F1 nos dias 7 e 8 de novembro em Interlagos.

“Em um programa que teve início em 1997, terei a oportunidade de ser a primeira mulher a fazer parte dessa história, representando a Porsche Cup Brasil em uma das seleções mais importantes da minha carreira. Será uma semana intensa de avaliações, envolvendo preparação física e mental, simulador, comunicação, mídia e desempenho na pista. Uma oportunidade de mostrar meu trabalho, minha dedicação e tudo o que me trouxe até aqui", falou Bassani. 

Antonella então sai de São Paulo com destino a Colônia, na Alemanha, onde acontece a primeira parte do shootout, com avaliações extrapista pelos especialistas da Porsche, a partir de 11 de novembro. A seletiva tem também atividades de pista a bordo do Porsche 911 Cup, testes que serão realizados no circuito português do Algarve, o mesmo onde ela conquistou o segundo lugar na segunda corrida da etapa 5 da Porsche Cup Brasil.

"É hora de dar mais um passo em direção ao meu sonho de me tornar uma piloto oficial Porsche na Europa. Só tenho a agradecer aos meus patrocinadores por tornarem tudo isso possível! Só de estar lá já é uma vitória, e tenho certeza de que todo o aprendizado e a experiência levarei comigo para o resto da vida", concluiu. 

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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