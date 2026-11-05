A Porsche Cup Brasil abre nesta quinta-feira as atividades da antepenúltima data da temporada 2026. Correndo na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, a principal categoria monomarca do país tem uma etapa decisiva neste fim de semana.

A categoria Sprint Challenge, que realiza a classificação nesta quinta-feira, faz a penúltima etapa do campeonato sprint, de provas de curta duração, já que ainda há uma data a ser realizada, compensando a etapa adiada de Goiânia.

Sem inversão de grid, os grids do fim de semana serão formados com base nas duas melhores voltas de cada piloto.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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