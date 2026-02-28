É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil vai à pista na manhã deste sábado para a classificação da etapa Sprint de Interlagos, a primeira da temporada 2026.

As classes Carrera Cup e Sprint Challenge definem neste sábado os grids das corridas 1 do fim de semana, que acontecem ainda nesta tarde. Primeiro, os pilotos vão à pista separados pelas suas subdivisões, começando pelos Rookies, seguidos da Sport e, por último os das gerais. Na sequência, o top 10 do combinado de tempos voltam para a disputa pela pole positon.

Para as corridas do domingo, é feita uma inversão de grid, com o vencedor da corrida 1 sorteando logo após o pódio o número de posições a serem invertidas, entre seis, sete ou oito.

