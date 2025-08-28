Todas as categorias

Porsche Cup

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

Categoria realiza maratona no Estoril, com corridas válidas pelos campeonatos Sprint e Endurance

Redação Motorsport.com
Editado:

É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil abre a quinta-feira no Estoril com as classificações das classes Carrera Cup e Sprint Challenge válidas pela sexta etapa da temporada 2025, a quinta e penúltima do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Para este fim de semana, a categoria introduz uma novidade para as duas últimas etapas sprint do ano: a troca da inversão de grid pela realização de classificações independentes para as corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Falando da situação do campeonato, Miguel Paludo chega para a disputa da penúltima etapa com uma boa vantagem na liderança na Carrera Cup. O multicampeão tem 173 pontos contra 149 de Chris Hahn, segundo colocado. Thiago Vivacqua é o terceiro com 116, enquanto Lucas Salles tem 111 e Matheus Comparatto fecha o top 5 com 102.

Na subdivisão Sport, temos Alceu Feldmann liderando com 68 pontos, logo à frente de Miguel Mariotti, que tem 63. Já na RookieSilvio Morestoni está na liderança com 89, contra os 80 de Léo Sanchez.

Entre os pilotos da Sprint Challenge, a liderança na geral é de Caio Chaves, que tem 190 pontos contra 148 de Gerson CamposLeonardo Herrmann vem em terceiro com 147, à frente de Sadak Leite (126) e Lucas Locatelli (124). Na Sport a ponta é de Locatelli, com 94, contra 80 de José Moura Neto. Pra fechar, na RookieDaniel Neumann nada de braçada. O piloto do #21 tem 129 pontos contra 93 de Claudio Reina.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

