AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil abre a quinta-feira no Estoril com as classificações das classes Carrera Cup e Sprint Challenge válidas pela sexta etapa da temporada 2025, a quinta e penúltima do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Para este fim de semana, a categoria introduz uma novidade para as duas últimas etapas sprint do ano: a troca da inversão de grid pela realização de classificações independentes para as corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Falando da situação do campeonato, Miguel Paludo chega para a disputa da penúltima etapa com uma boa vantagem na liderança na Carrera Cup. O multicampeão tem 173 pontos contra 149 de Chris Hahn, segundo colocado. Thiago Vivacqua é o terceiro com 116, enquanto Lucas Salles tem 111 e Matheus Comparatto fecha o top 5 com 102.

Na subdivisão Sport, temos Alceu Feldmann liderando com 68 pontos, logo à frente de Miguel Mariotti, que tem 63. Já na Rookie, Silvio Morestoni está na liderança com 89, contra os 80 de Léo Sanchez.

Entre os pilotos da Sprint Challenge, a liderança na geral é de Caio Chaves, que tem 190 pontos contra 148 de Gerson Campos. Leonardo Herrmann vem em terceiro com 147, à frente de Sadak Leite (126) e Lucas Locatelli (124). Na Sport a ponta é de Locatelli, com 94, contra 80 de José Moura Neto. Pra fechar, na Rookie, Daniel Neumann nada de braçada. O piloto do #21 tem 129 pontos contra 93 de Claudio Reina.

