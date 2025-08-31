AO VIVO: Assista à classificação dos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil
Categoria realiza neste fim de semana a segunda de três provas de longa duração da temporada 2025
A Porsche Cup Brasil abre o dia no Estoril acelerando, com a classificação para a segunda etapa Endurance da temporada 2025.
A prova deste fim de semana terá duração de 300km ou 2h30min, o que ocorrer primeiro. As duas classes disputam a prova de forma conjunta, e a classificação é feita em duas partes, com cada piloto da dupla indo à pista e o resultado sendo formado pela média das melhores voltas de cada um.
Agora falando da classificação do campeonato, na Carrera Cup temos Marçal Muller e Felipe Fraga na ponta com 78, contra 69 de Miguel Paludo e Alan Hellmeister e 63 de Lucas Salles e Rafael Suzuki. Na Sport, Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet lideram com 43 e na Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra saíram na frente com 45.
Na Sprint Challenge, a ponta é de José Moura Neto e Matheus Iorio, com 78, à frente de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr, com 69, e Luiz Souza e Bruno Bonifácio, com 61. Moura Neto e Iorio também lideram na Sport, com 48, enquanto Ruiz e Ruiz Jr estão na frente na Rookie, também com 48.
