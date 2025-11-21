AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Etapa final da temporada 2025 coroará os campeões Endurance e Overall de 2025
É hora de acelerar! Os carros da Porsche Cup Brasil vão à pista de Interlagos nesta sexta-feira para a classificação da etapa final da temporada 2025, que acontece no sábado (22).
Os 500km de Interlagos marcam o fim da temporada 2025 e, neste fim de semana, conheceremos os campeões Endurance, do campeonato de provas de longa duração, e do Overall, que combina os resultados Sprint e Endurance.
Na classificação desta sexta-feira, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão à pista separadamente (por mais que corram juntos na prova do sábado). Cada uma terá duas sessões, onde cada piloto da dupla (ou dois dois três em caso de trios) vai à pista para marcar sua volta rápida. O resultado final será calculado a partir da média do melhor tempo da dupla/trio.
Marçal Muller e Felipe Fraga estão na liderança da Carrera Cup, com 156 pontos contra 126 de Matheus Comparatto. Pedro Boesel é o terceiro, com 102, logo à frente de Lucas Salles e Rafael Suzuki, com 101. Na Carrera Sport, a ponta é de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho, com 83, contra 71 de Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet. Já na Carrera Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra estão à frente, com 80, contra 61 de Silvio Morestoni e Jeff Giassi.
Na geral da Sprint Challenge, José Moura Neto e Matheus Iorio lideram com 145 pontos, contra 128 de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. As duas duplas também disputam o título na Challenge Sport, enquanto os Ruiz são os líderes da Challenge Rookie.
