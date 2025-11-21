Todas as categorias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Porsche Cup Interlagos - Endurance

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Classe escola da Porsche Cup Brasil faz uma inédita rodada dupla no encerramento da temporada 2025

Redação Motorsport.com
Editado:

A Porsche Cup Brasil encerra as atividades desta sexta-feira em Interlagos com a primeira corrida da Sprint Trophy, a classe escola da categoria, que faz uma inédita rodada dupla neste fim de semana.

Leia também:

Criada em 2024, a Sprint Trophy é a terceira classe da Porsche Cup Brasil, que funciona como uma escola, onde os pilotos recebem acompanhamento de um coach profissional ao longo do ano, buscando melhorar sua performance para uma promoção para a Sprint Challenge na temporada seguinte.

Até aqui, a Trohpy realizou quatro corridas em 2025, incluindo uma etapa própria da classe em setembro no Velocitta e, agora, fecha a temporada com duas provas em Interlagos.

Antes do início das atividades do fim de semana, a classificação tem  Denis Ferrer na liderança com 62, à frente de Neto Carloni e Pedro Vilela, com 60 cada.

