AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

A Porsche Cup Brasil abre as atividades deste sábado em Interlagos com a segunda e última corrida da Sprint Trophy, a classe escola da categoria, que faz uma inédita rodada dupla neste fim de semana.

Criada em 2024, a Sprint Trophy é a terceira classe da Porsche Cup Brasil, que funciona como uma escola, onde os pilotos recebem acompanhamento de um coach profissional ao longo do ano, buscando melhorar sua performance para uma promoção para a Sprint Challenge na temporada seguinte.

Até aqui, a Trohpy realizou quatro corridas em 2025, incluindo uma etapa própria da classe em setembro no Velocitta e, agora, fecha a temporada com duas provas em Interlagos.

Antes do início das atividades do fim de semana, a classificação tem Denis Ferrer na liderança com 62, à frente de Neto Carloni e Pedro Vilela, com 60 cada.

