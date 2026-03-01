Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

AO VIVO: Assista à corrida de Interlagos da Porsche Sprint Trophy

Classe-escola da Porsche Cup abre as atividades do último dia da primeira etapa da temporada 2025

Redação Motorsport.com
Editado:

O domingo da Porsche Cup Brasil promete grandes emoções, e tudo começa bem cedo, com a corrida da classe Sprint Trophy.

Leia também:

Introduzida pela Porsche em 2024, a Trophy funciona como uma classe-escola, onde os pilotos são acompanhados ao longo de um ano por um coach para suas formações. Por isso, ela opera de forma diferente das demais, com apenas cinco etapas no ano, em vez das tradicionais nove.

Além disso, a Trophy corre apenas uma vez no fim de semana, com uma prova de 20 minutos mais uma volta de duração, onde os pilotos largam em movimento e em fila indiana, e com a primeira metade da volta inicial sob bandeira amarela, para evitar confusões. 

Nestes dois anos, diversos pilotos da Trophy tiveram a chance de subir para a classe intermediária da categoria, a Sprint Challenge.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

