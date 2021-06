AO VIVO: Assista à etapa de Curitiba da Porsche Cup

A Porsche Cup Brasil realiza neste fim de semana a segunda etapa da temporada 2021 do campeonato de Sprint, em Curitiba. Após os treinos classificatórios, os carros de competição mais vendidos do mundo travam grandes batalhas valendo pontos, com as primeiras corridas das categorias Carrera Cup e GT3 Cup.

No Motorsport.com e na Motorsport.tv, você acompanha todas as emoções ao vivo, direto da capital paranaense.

PODCAST: TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.