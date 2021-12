AO VIVO: Assista à etapa de Interlagos da Porsche Cup Endurance

O desfecho da temporada 2021 da Porsche Cup promete ser apoteótico neste sábado em Interlagos. O principal atrativo é a corrida de 500 km que fecha o Endurance Series. Serão 84 pilotos em ação para definir oito títulos.

Acompanhe ao vivo à transmissão da corrida que terá grandes nomes do automobilismo brasileiro.

