AO VIVO: Assista à grande final da Porsche Cup Endurance em Interlagos

Chegou a hora da decisão na Porsche Cup em 2020. Os 500 quilômetros de Interlagos fecha a temporada com a prova de endurance e a presença de quatro ex-F1: Felipe Massa, Lucas di Grassi, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet.

Serão definidos nada menos que nove títulos na pista mais tradicional do país, que foi palco da primeira corrida da história da Porsche Cup em 2005. O Endurance Series tem as categorias Carrera Cup, Carrera Cup Sport, GT3 Cup, GT3 Cup Sport e GT3 Trophy. Com o somatório da pontuação de cada piloto no campeonato de provas de longa duração com os pontos válidos (após descartes) do campeonato de Sprint, serão apurados também os campeões Overall, nas classes Carrera Cup, Carrera Cup Sport, GT3 Cup e GT3 Cup Sport.

A corrida, como o próprio nome sugere, terá 500 km ou 4h30min.

Confira ao vivo

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1