AO VIVO: Assista ao treino de classificação da etapa de Goiânia da Porsche Endurance

Após conseguir realizar apenas os treinos livres na sexta-feira, a Porsche Cup se viu obrigada a adiar o treino de classificação da etapa de Goiânia por causa da forte chuva. Os carros da Carrera Cup e GT3 formam a ordem de largada dos 300 km às 8h.

Cada um dos pilotos registra suas voltas e a ordem de largada será determinada pela média dos tempos de cada um deles.

