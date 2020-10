AO VIVO: Assista aos 300 km de Goiânia da Porsche Endurance Series

A segunda etapa do campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil vem com grid recheado de grandes nomes do nosso automobilismo. Nomes como Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi, Ricardo Zonta, entre outros, se juntam aos astros da categoria dos carros de competição mais vendidos do mundo.

Nesta sexta-feira o mau tempo prejudicou a programação e o treino de classificação teve que ser adiado para a manhã deste sábado. A largada dos 300 quilômetros será dada às 11h30, horário de Brasília, e você acompanha tudo ao vivo no Motorsport.com.

