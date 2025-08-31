AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil
Categoria brasileira encerra maratona portuguesa com a segunda prova de longa duração da temporada 2025
É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil fecha sua maratona portuguesa com os 300km do Estoril, segunda etapa Endurance da temporada 2025.
Na prova deste domingo, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge correm juntas, largando de uma vez só. E essa corrida vem com um diferencial. Na classificação, realizada mais cedo, os carros da Cup disputaram um quali no molhado, enquanto a Challenge teve pista seca.
Resultado: um grid invertido em relação ao tradicional da Endurance. Teremos todos os carros da Challenge na frente das duplas da Cup. Com isso, a pole geral ficou com Cecília Rabelo e Pietro Rimbano, dividindo a primeira fila com Caio Castro e Danilo Dirani. Na Cup, Enzo Fittipaldi e Pedro Boesel saem na frente.
Principais comentários