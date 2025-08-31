Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil

Categoria brasileira encerra maratona portuguesa com a segunda prova de longa duração da temporada 2025

Redação Motorsport.com
Editado:

É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil fecha sua maratona portuguesa com os 300km do Estoril, segunda etapa Endurance da temporada 2025.

Leia também:

Na prova deste domingo, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge correm juntas, largando de uma vez só. E essa corrida vem com um diferencial. Na classificação, realizada mais cedo, os carros da Cup disputaram um quali no molhado, enquanto a Challenge teve pista seca.

Resultado: um grid invertido em relação ao tradicional da Endurance. Teremos todos os carros da Challenge na frente das duplas da Cup. Com isso, a pole geral ficou com Cecília Rabelo e Pietro Rimbano, dividindo a primeira fila com Caio Castro e Danilo Dirani. Na Cup, Enzo Fittipaldi e Pedro Boesel saem na frente.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Em resultado inédito, Rabelo/Rimbano fazem a pole da Challenge e da Geral nos 300km do Estoril

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NASCAR XFINITY
Portland
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida
AO VIVO: Assista à classificação dos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação dos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação dos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Indy
Nashville
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Últimas notícias

NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NSXF NASCAR XFINITY
Portland
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real
AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil
F1 - Verstappen relembra primeiro encontro com Bortoleto, durante foto no kart: "Rimos disso até hoje"

F1 - Verstappen relembra primeiro encontro com Bortoleto, durante foto no kart: "Rimos disso até hoje"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen relembra primeiro encontro com Bortoleto, durante foto no kart: "Rimos disso até hoje"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros