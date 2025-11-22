AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Prova conta com a participação de grandes nomes do automobilismo brasileiro e internacional, além do ator Michael Fassbender, de X-Men
Chegou a hora! A Porsche Cup encerra a temporada 2025 neste sábado com os 500km de Interlagos, terceira e última etapa endurance do ano.
Neste sábado, conheceremos os campeões Endurance, das provas de longa duração, e o Overall, que combina os resultados com os do campeonato Sprint, para definir quem foi o melhor em cada classe no geral.
A prova deste sábado tem duração de 500km ou 4h15min, o que ocorrer antes. Além da pontuação final da corrida, ela é estruturada em segmentos, com duas distribuições de pontos em trechos intermediários. E, assim como nas demais etapas Endurance, a corrida terá janelas obrigatórias de pit stops, onde as duplas ou trios deverão trocar de piloto.
Marçal Muller e Felipe Fraga estão na liderança da Carrera Cup, com 156 pontos contra 126 de Matheus Comparatto. Pedro Boesel é o terceiro, com 102, logo à frente de Lucas Salles e Rafael Suzuki, com 101. Na Carrera Sport, a ponta é de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho, com 83, contra 71 de Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet. Já na Carrera Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra estão à frente, com 80, contra 61 de Silvio Morestoni e Jeff Giassi.
Na geral da Sprint Challenge, José Moura Neto e Matheus Iorio lideram com 145 pontos, contra 128 de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. As duas duplas também disputam o título na Challenge Sport, enquanto os Ruiz são os líderes da Challenge Rookie.
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários