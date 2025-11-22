Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Prova conta com a participação de grandes nomes do automobilismo brasileiro e internacional, além do ator Michael Fassbender, de X-Men

Redação Motorsport.com
Editado:

Chegou a hora! A Porsche Cup encerra a temporada 2025 neste sábado com os 500km de Interlagos, terceira e última etapa endurance do ano.

Leia também:

Neste sábado, conheceremos os campeões Endurance, das provas de longa duração, e o Overall, que combina os resultados com os do campeonato Sprint, para definir quem foi o melhor em cada classe no geral.

A prova deste sábado tem duração de 500km ou 4h15min, o que ocorrer antes. Além da pontuação final da corrida, ela é estruturada em segmentos, com duas distribuições de pontos em trechos intermediários. E, assim como nas demais etapas Endurance, a corrida terá janelas obrigatórias de pit stops, onde as duplas ou trios deverão trocar de piloto.

Marçal Muller e Felipe Fraga estão na liderança da Carrera Cup, com 156 pontos contra 126 de Matheus ComparattoPedro Boesel é o terceiro, com 102, logo à frente de Lucas Salles e Rafael Suzuki, com 101. Na Carrera Sport, a ponta é de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho, com 83, contra 71 de Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet. Já na Carrera Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra estão à frente, com 80, contra 61 de Silvio Morestoni e Jeff Giassi.

Na geral da Sprint ChallengeJosé Moura Neto e Matheus Iorio lideram com 145 pontos, contra 128 de Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. As duas duplas também disputam o título na Challenge Sport, enquanto os Ruiz são os líderes da Challenge Rookie.

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

