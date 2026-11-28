A última do ano! A Porsche Cup Brasil fecha a temporada 2026 na tarde deste sábado com os 500km de Interlagos, prova final do campeonato que definirá os campeões Endurance e Overall do ano.

O Porsche #544, de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro, garantiu a pole position. Na segunda colocação geral, o Porsche #33 garantiu também a pole position da Carrera Rookie, enquanto o #844 completou o top 3 e assegurou a primeira posição do grid da Carrera Sport.

Matheus Comparatto e Felipe Baptista, principais adversários de Muller e Di Mauro na disputa pelo título do Endurance, classificaram o Porsche #118 na quarta colocação.

Já Lucas Salles e Rafa Suzuki, a bordo do #70, ficaram com a nona posição. Lucas Castellani e Gustavo Ariel, que dividem o Porsche #26, terminaram a sessão em 11º lugar na classificação geral e em terceiro na Carrera Rookie.

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