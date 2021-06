A Porsche Cup Brasil realiza neste fim de semana a segunda etapa da temporada 2021 do campeonato Sprint em Curitiba. Neste sábado, acontece os treinos que definem o grid de largada das corridas 1 que também serão realizadas hoje, da Carrera Cup e da GT3 Cup.

