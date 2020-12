AO VIVO: Assista aos treinos de classificação da final da Porsche Cup Endurance em Interlagos

Com 61 pilotos distribuídos em 27 carros, a temporada de 2020 da Porsche Cup chega a sua etapa final, uma jornada de 500 km neste domingo em Interlagos. Mas antes, neste sábado, acontece o treino de classificação no tradicional autódromo paulista, a partir das 15h30.

O grid conta com quatro brasileiros com passagem pela F1: Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi, Ricardo Zonta e Felipe Massa –, estrelas da Stock Car como Cacá Bueno, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Ricardo Mauricio, Galid Osman, Diego Nunes, Rafael Suzuki, Átila Abreu, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, além de destaques em categorias como Copa Truck (Danilo Dirani), Stock Light (Raphael Reis e Matheus Iorio) e todos os grandes nomes do campeonato de Sprint da Porsche Cup em 2020.

Confira a transmissão direto do Autódromo de Interlagos

