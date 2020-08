AO VIVO: Assista aos treinos de classificação da Porsche Cup Brasil em Interlagos

A Porsche Cup Brasil está de volta! A categoria que se consolidou como uma das mais importantes do mundo retoma as atividades após cinco meses de paralisação, por causa da Covid-19. O palco escolhido é o mesmo da abertura do campeonato, Interlagos.

Nesta sexta-feira acontecem os treinos que definem os grids de largada, tanto na GT3 Cup como na Carrera Cup.

O campeonato principal tem Miguel Paludo e Enzo Elias na liderança da Carrera Cup, com 38 pontos. Na GT3 Cup, Nelson Marcondes tem 34 e está na frente de Zeca Feffer, com 30.

