A Porsche Cup Brasil chega com tudo neste fim de semana, com a primeira etapa da temporada de 2021. A categoria que tem os carros de competição mais vendidos do mundo começa sua jornada no Velocitta, em Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo.

Uma das novidades é a cobertura internacional por meio da Motorsport.tv em português ou inglês. Confira ao vivo os treinos que definem o grid da corrida 1 nas categorias Carrera Cup e GT3 Cup.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.