Agora é pra valer! A Porsche Cup Brasil encerra neste domingo a primeira etapa da temporada 2026 com as segundas corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge em Interlagos, com a promessa de muita ação.

Como manda a tradição, as provas do domingo têm seus grids determinados através da inversão de parte do grid. Após as corridas do sábado, os vencedores da Cup e da Challenge sorteiam o número de posições a serem invertidas, entre seis, sete e oito.

Na Carrera Cup, o atual campeão Overall Marçal Muller começou o ano com tudo, convertendo sua pole em vitória e, no pódio, sorteou uma inversão de sete posições. Isso promove Alceu Feldmann à pole position, com Sebá Malucelli ao seu lado na primeira fila, formada inteiramente por pilotos da Sport. Jeff Giassi, Matheus Comparatto e Thiago Vivacqua completam o top 5.

Na Sprint Challenge, Gerson Campos fez uma bela largada para assumir a liderança ainda na primeira curva e não sair mais dali. O piloto sorteou uma inversão de seis posições, o que coloca Cecília Rabelo na pole, com Will César ao seu lado, enquanto Sadak Leite e Caio Castro dividem a segunda fila.

