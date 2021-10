Goiânia recebe neste fim de semana a penúltima etapa da Porsche Cup, jornada que será decisiva para o desfecho dos títulos de sprint em jogo na temporada 2021.

Depois de quatro etapas muito disputadas em Velocitta, Interlagos e Curitiba (duas vezes), os carros de competição mais produzidos no planeta passam pela capital goiana pela primeira vez no ano. Serão duas corridas da Carrera Cup e outras duas da GT3 Cup – e a grande novidade é uma sessão extra de quali no domingo, quando os carros correrão sem inversão de grid. Assim, estarão em jogo 44 pontos, com ambas as provas valendo a pontuação das corridas 1 das outras etapas.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: