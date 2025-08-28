AO VIVO: Assista às corridas de quinta-feira da Porsche Cup Brasil no Estoril
Categoria segue em Portugal para uma rodada dupla no mesmo fim de semana, com etapas Sprint e Endurance
Está valendo! A Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril nesta quinta-feira, com a realização das primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, válidas pela quinta e penúltima etapa do Campeonato Sprint, de provas de curta duração.
Nas classificações, realizadas mais cedo nesta quinta-feira, Marçal Muller não deu chances aos rivais para fazer a pole da Carrera Cup, com quase 0s8 de vantagem para o segundo colocado, o vice-líder Chris Hahn.
Já na Sprint Challenge, o líder Caio Chaves fez a pole, mas precisou segurar a investida do novato Daniel Neumann, que vem liderando a subdivisão Rookie com folga em seu ano de estreia na categoria.
