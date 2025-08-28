Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

AO VIVO: Assista às corridas de quinta-feira da Porsche Cup Brasil no Estoril

Categoria segue em Portugal para uma rodada dupla no mesmo fim de semana, com etapas Sprint e Endurance

Redação Motorsport.com
Editado:

Está valendo! A Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril nesta quinta-feira, com a realização das primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, válidas pela quinta e penúltima etapa do Campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Leia também:

Nas classificações, realizadas mais cedo nesta quinta-feira, Marçal Muller não deu chances aos rivais para fazer a pole da Carrera Cup, com quase 0s8 de vantagem para o segundo colocado, o vice-líder Chris Hahn.

Já na Sprint Challenge, o líder Caio Chaves fez a pole, mas precisou segurar a investida do novato Daniel Neumann, que vem liderando a subdivisão Rookie com folga em seu ano de estreia na categoria.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Caio Chaves segura Neumann e faz as poles da Sprint Challenge no Estoril

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Pérez comenta saída de Horner e problemas do segundo carro da Red Bull: 'Não me surpreendeu'

F1 - Pérez comenta saída de Horner e problemas do segundo carro da Red Bull: 'Não me surpreendeu'

Fórmula 1
F1 - Pérez comenta saída de Horner e problemas do segundo carro da Red Bull: 'Não me surpreendeu'
VÍDEO F1 - Hulkenberg 'se assusta' com voz de Mari Becker e brinca: “qual o nome do bar?”

VÍDEO F1 - Hulkenberg 'se assusta' com voz de Mari Becker e brinca: “qual o nome do bar?”

Fórmula 1
GP da Holanda
VÍDEO F1 - Hulkenberg 'se assusta' com voz de Mari Becker e brinca: “qual o nome do bar?”
Pedro Clerot disputará temporada da Fórmula 3 em 2026

Pedro Clerot disputará temporada da Fórmula 3 em 2026

F3
Pedro Clerot disputará temporada da Fórmula 3 em 2026

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada

F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros