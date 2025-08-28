Está valendo! A Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril nesta quinta-feira, com a realização das primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, válidas pela quinta e penúltima etapa do Campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Nas classificações, realizadas mais cedo nesta quinta-feira, Marçal Muller não deu chances aos rivais para fazer a pole da Carrera Cup, com quase 0s8 de vantagem para o segundo colocado, o vice-líder Chris Hahn.

Já na Sprint Challenge, o líder Caio Chaves fez a pole, mas precisou segurar a investida do novato Daniel Neumann, que vem liderando a subdivisão Rookie com folga em seu ano de estreia na categoria.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!