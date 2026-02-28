Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint

AO VIVO: Assista às corridas de sábado da Porsche Cup Brasil em Interlagos

Carrera Cup e Sprint Challenge iniciam a disputa oficial da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:

É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil dá sequência às atividades deste sábado com as primeiras corridas de Interlagos, válidas pela primeira etapa da temporada 2026.

Leia também:

As classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão à pista separadamente para corridas com duração de 25 minutos mais uma volta cada.

Na Carrera Cup, a pole ficou com Marçal Muller, que voou no Q2 para garantir a melhor marca do fim de semana. Na Sport, Sebá Malucelli foi o melhor, enquanto na Rookie, Pipo Massa foi o mais rápido logo em sua estreia no automobilismo.

Já na Sprint Challenge temos Daniel Neumann na pole. Em sexto, Nicholas Garfinkel é o melhor colocado da Sport, enquanto Claudio Simão sai na frente na Rookie em 11º.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Neumann faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos
Próximo artigo Porsche Cup: Muller converte pole em vitória na corrida 1 da Carrera Cup; Pipo Massa vence em estreia na Rookie

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

F1: Red Bull não deve trazer grandes atualizações para GP da Austrália, diz portal holandês

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull não deve trazer grandes atualizações para GP da Austrália, diz portal holandês

Últimas notícias

NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Circuito das Américas
NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin

Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º

Indy
Indy Indy
St. Petersburg
Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º

Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
St. Petersburg
Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada

Porsche Cup: Vencedor da Challenge, Campos já contava com rivalidade de um "forte" Neumann

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Vencedor da Challenge, Campos já contava com rivalidade de um "forte" Neumann