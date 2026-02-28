AO VIVO: Assista às corridas de sábado da Porsche Cup Brasil em Interlagos
Carrera Cup e Sprint Challenge iniciam a disputa oficial da temporada 2026
É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil dá sequência às atividades deste sábado com as primeiras corridas de Interlagos, válidas pela primeira etapa da temporada 2026.
As classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão à pista separadamente para corridas com duração de 25 minutos mais uma volta cada.
Na Carrera Cup, a pole ficou com Marçal Muller, que voou no Q2 para garantir a melhor marca do fim de semana. Na Sport, Sebá Malucelli foi o melhor, enquanto na Rookie, Pipo Massa foi o mais rápido logo em sua estreia no automobilismo.
Já na Sprint Challenge temos Daniel Neumann na pole. Em sexto, Nicholas Garfinkel é o melhor colocado da Sport, enquanto Claudio Simão sai na frente na Rookie em 11º.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
