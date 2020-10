AO VIVO: Assista às corridas de sábado da Porsche Cup em Interlagos

A terceira etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil é especial. É a primeira de uma sequência de rodadas triplas e os pilotos terão que saber dosar a energia na primavera com temperaturas de alto verão em Interlagos.

Na sexta-feira, foram realizadas as corridas 1 da Carrera Cup e da GT3 Cup e neste sábado você acompanha ao vivo as corridas 2 e 3 de cada categoria. Não perca uma só manobra!

