Porsche Cup

AO VIVO: Assista às corridas de sexta-feira da Porsche Cup Brasil no Estoril

Grids foram formados com base na segunda classificação feita na quinta-feira

Redação Motorsport.com
Editado:

Está valendo! A Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril nesta sexta-feira, encerrando a penúltima etapa do Campeonato Sprint, de provas de curta duração, com a realização das segundas corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Leia também:

Nas classificações, realizadas na quinta-feira, Marçal Muller garantiu as duas pole positions da etapa pela Carrera Cup. Após converter a pole em vitória ontem, ele larga novamente na frente, tendo agora ao seu lado na primeira fila o multicampeão Miguel Paludo.

Já na Sprint Challenge, teremos a repetição de ontem. Líder da classe e vencedor da quinta, Caio Chaves larga novamente na pole tendo ao seu lado Daniel Neumann.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

Redação Motorsport.com Porsche Cup
