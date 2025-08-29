Está valendo! A Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril nesta sexta-feira, encerrando a penúltima etapa do Campeonato Sprint, de provas de curta duração, com a realização das segundas corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Nas classificações, realizadas na quinta-feira, Marçal Muller garantiu as duas pole positions da etapa pela Carrera Cup. Após converter a pole em vitória ontem, ele larga novamente na frente, tendo agora ao seu lado na primeira fila o multicampeão Miguel Paludo.

Já na Sprint Challenge, teremos a repetição de ontem. Líder da classe e vencedor da quinta, Caio Chaves larga novamente na pole tendo ao seu lado Daniel Neumann.

