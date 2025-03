E vai ser dada a largada! A Porsche Cup Brasil encerra as atividades no Velocitta com as segundas corridas da etapa para as classes Carrera Cup e Sprint Challenge. Os grids das provas foram definidos com base nos resultados das corridas do sábado, com o sorteio da inversão de posições no grid.

Ambas as classes terão uma inversão de sete posições. Na Carrera Cup, isso coloca Nelson Marcondes na frente, enquanto na Sprint Challenge é Cecília Rabelo quem sai da primeira posição.

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!