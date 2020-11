A Porsche Cup realizou nesta sexta-feira a primeira corrida da Carrera Cup que teve vitória de Enzo Elias e a primeira etapa da GT3 Cup, com vitória de Cristian Mohr.

Nelson Marcondes venceu o campeonato na classe GT3 Sport, único campeonato definido até o momento. Confira como ficou a classificação dos campeonatos após as provas disputas hoje.

Neste sábado (13) o Motorosport.com transmite ao vivo as quatro provas da Porsche Cup, a partir das 10 horas.

Confira as classificações da Porsche Cup Sprint:

Carrera Cup

1. Miguel Paludo 187

2. Lico Kaesemodel 147

3. Werner Neugebauer 136

4. Enzo Elias 132

5. Pedro Boesel 131

Pedro Aguiar 131

Marçal Muller 131

8. Alceu Feldmann 117

9. JP Mauro 90

10. Luca Seripieri 66

Christian Hahn 66

12. Maurizio Billi 57

13. Rodrigo Mello 55

14. Rodolfo Toni 44

15. Rouman Ziemkiewicz 39

16. Renan Pizii 32

17. Ricardo Baptista 29

18. Fran Lara 17

19. Eduardo Azevedo 12

20. Vina Neves 2

Carrera Cup Sport

1. Rodrigo Mello 86

2. Maurizio Billi 85

3. Rodolfo Toni 74

4. Rouman Ziemkiewicz 66

5. Renan Pizii 55

6. Fran Lara 34

7. Eduardo Azevedo 20

8. Vina Neves 5

GT3 Cup

1. Nelson Marcondes 174

2. Nelson Monteiro 144

3. Urubatan Jr. 134

4. Zeca Feffer 132

5. Lucas Salles 118

6. Marco Billi 112

7. Marcio Mauro 95

8. Paulo Totaro 89

9. Eduardo Menossi 85

10. Leonardo Sanchez 76

11. Cristian Mohr 67

12. Francisco Horta 63

13. Ayman Darwich 58

14. Cesar Urnhani 55

15. Ramon Alcaraz 43

16. Georgios Frangulis 40

17. Danilo Menossi 36

André Gaidzinski 36

19. Sang Ho Kim 14

20. Bruno Campos 8

21. Ricardo Fontanari 7

22. Guilherme Reischl 6

23. Tom Valle 0

GT3 Cup Sport

1. Nelson Marcondes 109

2. Paulo Totaro 78

3. Eduardo Menossi 77

4. Leonardo Sanchez 55

5. Ayman Darwich 50

6. André Gaidzinski 38

7. Georgios Frangulis 36

8. Danilo Menossi 34

9. Ricardo Fontanari 12

10. Sang Ho Kim 11

11. Bruno Campos 10

