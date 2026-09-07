Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup
Piloto mantém a segunda posição no campeonato de corridas longas da categoria
Matheus Comparatto em Interlagos
Foto de: Jose Mario Dias
Matheus Comparatto não conseguiu apresentar todo o seu potencial no final de semana da Porsche Cup em Interlagos. O paulistano mantinha a quarta posição quando um oponente girou atrás dele e acabou coletando a parte traseira de seu carro na corrida 2.
Na primeira corrida do final de semana, Matheus também foi atingido durante um acidente e teve o carro muito danificado, precisando utilizar um monoposto reserva na corrida de domingo.
Com o final de semana encerrado, o piloto se prepara para a próxima etapa do Endurance da Porsche Cup. Comparatto é o segundo colocado no campeonato de corridas longas, andando em dupla com Felipe Baptista.
A etapa será em Brasília (DF), no dia 3 de outubro.
"Realmente foi um final de semana complicado", começou Comparatto. "Tive o acidente ontem, naquela chuva forte que aconteceu. Hoje viemos com o carro reserva, já que o anterior ficou bem danificado".
"Estávamos bem na corrida, com bom ritmo, larguei em sétimo e estava na quarta posição quando o adversário girou e acabou me acertando. Muito azar. Dava para terminar no top 3. Pelo menos vimos que temos velocidade constante e agora vamos nos preparar para a próxima corrida da Endurance".
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