Bassani chega a corrida de número 50 na Porsche Cup neste domingo no Algarve
Primeira mulher campeã na história da categoria sempre defendeu as cores Mobil
Antonella Bassani
Foto de: Carsten Horst
A etapa da Porsche Cup Brasil no Algarve terá ar comemorativo para Antonella Bassani. A pilota Mobil fará sua corrida de número 50 representando a marca, em trajetória histórica. A catarinense foi a primeira mulher campeã da categoria, com apenas 17 anos em 2023, correndo pela classe Challenge.
Agora, a pilota chega na marca de 50 corridas tentando escrever mais momentos marcantes no automobilismo brasileiro. Antonella está em alta após boa performance na etapa especial da Porsche Cup em Le Mans, conquistando a segunda posição na corrida final.
A catarinense fez praticamente toda sua carreira automobilística pilotando carros com patrocínio Mobil, realizando 47 corridas na Porsche Cup Brasil nas categorias Carrera e Challenge, além de correr uma vez na Stock Car quando substituiu Rubens Barrichello na etapa de Velocitta.
“Muito feliz de estar de volta correndo no Algarve. Ano passado tive uma adaptação muito positiva, liderei um treino livre e fiquei na parte da frente nos qualis e nas corridas. É uma corrida importante para gente, buscando recuperação do prejuízo que tivemos na primeira etapa".
"Nesse momento, estamos em sexto e bem focados para ganhar pontos fazendo boas corridas. Estou feliz de estar comemorando 50 corridas com a Mobil, uma marca que significa muito para mim. Sempre quando eu assistia corridas quando pequena aparecia Mobil e nunca imaginei que essa marca estaria comigo hoje".
"É um peso muito grande que carrego, mas a pressão de representar a marca do jeito que ela merece é muito boa. Sou muito grata por ter eles ao meu lado, pois nada seria possível sem eles. Comemorar essa marca é muito importante para mim e imagino que também seja especial para eles, que confiaram em mim desde quando iniciei minha carreira em 2023. A nossa união cresce cada vez mais”.
Neste fim de semana, Antonella inicia a segunda metade do campeonato Sprint da Porsche Cup, com duas corridas no Algarve. A 50ª etapa da pilota será no domingo, quando a categoria realiza sua segunda corrida neste final de semana. A transmissão será realizada pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
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