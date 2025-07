Depois de enfrentar um fim de semana marcado por vários desafios no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o piloto capixaba Rafael Brocchi volta à pista com foco renovado para a etapa Endurance da Porsche Cup, marcada para este domingo (7), no mesmo circuito português, em que formará dupla com o piloto gaúcho Vitor Genz, atual campeão da NASCAR Brasil, com passagens pela Stock Car e Endurance Brasil.

“Está sendo uma grande experiência correr em um autódromo tão maravilhoso quanto o de Portimão”, revela entusiasmado.

A Porsche Cup Endurance Series é composta por três etapas com duas corridas de 300 quilômetros e a grande final de 500 quilômetros. As provas exigem trabalho em dupla entre os competidores, além de estratégias de pit stop e ritmo constante ao longo de todo o percurso. Para Brocchi, a corrida deste fim de semana representa uma virada de chave na temporada.

“A endurance exige uma abordagem diferente. É mais sobre consistência, leitura de prova e trabalho em equipe. Estou motivado para mostrar do que somos capazes”, afirma o piloto.

Na rodada dupla da Sprint Challenge, que aconteceu no final de semana anterior, Brocchi sofreu um toque de outro competidor na corrida 1, que aconteceu no sábado, que comprometeu não apenas sua posição na corrida, mas também o desempenho do carro, que apresentou falhas na resposta do acelerador também na corrida de domingo, que encerrou o final de semana.

“Estávamos bem, mas sofri um toque, perdi várias posições e o carro apresentou um problema que ainda não sabemos qual é. Pisei no acelerador e ele não respondeu. Fui até o final porque queria terminar, mas não tínhamos como competir. Coisas assim acontecem. Já estou pronto para a endurance na semana que vem”, declarou Brocchi.

A programação oficial da etapa de Portimão inclui treinos livres e classificatórios no sábado (6), com a corrida principal agendada para o domingo, às 09h (horário de Brasília). A transmissão será realizada pela Motorsport.tv Brasil.

Além de Portimão, a Porsche Cup Endurance Series 2025 terá etapas em Estoril (Portugal), em agosto, e Interlagos (Brasil), em novembro, encerrando a temporada com os campeões das corridas longas.

