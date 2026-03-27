Calor em Mogi Guaçu é o trunfo para Marcos Regadas na Porsche Carrera Cup

Com temperatura da pista acima dos 40ºC e temperatura ambiente na casa dos 30ºC, a segunda etapa da Porsche Cup promete ser um desafio para carros e pilotos em Mogi Guaçu. Mas o desconforto de uns pode ser o trunfo de outros, como é o caso de Marcos Regadas.

Enquanto a maioria dos mais de 70 pilotos inscritos na etapa se queixavam das altas temperaturas no interior de São Paulo, o maranhense Marcos Regadas usa isso como trunfo para pontuar na Carrera Cup.

Campeão da classe Sport em 2025, o competidor do carro #17 realizou apenas uma atividade do fim de semana, o treino livre da tarde de sexta-feira. Ele terminou em 16º, com a marca de 1min30s463.

Regadas acredita que, com um bom trabalho na análise de dados, será possível lutar por uma das dez vagas no Q2 neste sábado e assim batalhar mais uma vez no pelotão de elite da Carrera Cup.

O sábado tem o classificatório da Carrera abrindo a pista e a primeira corrida da categoria principal largando às 13h50. No domingo a prova final começa às 13h20.

"Estou vindo com a expectativa ok, não tive como fazer outros treinos. Mas sou bem adaptado ao calor porque de onde venho é muito quente, então isso não é dificuldade grande para mim. Fica mais para o acerto do carro e lembrar os pontos de freada. Estamos andando bem próximos uns dos outros, então qualquer detalhe vai fazer diferença", disse o piloto.

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