A Porsche Cup Brasil completou no último final de semana a quarta etapa do seu campeonato Sprint, em uma jornada especial no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal. Foi o retorno da categoria ao traçado português após 12 anos — agora com os modernos Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 e, também, os modelos 991.2, que formam o grid da categoria Sprint Challenge.

Com a primeira metade da temporada Sprint encerrada, a categoria permanece no Algarve se preparando para dar início ao campeonato Endurance. Disputado em provas únicas de 300 quilômetros – à exceção da prova final, em Interlagos, que terá 500 -, o torneio de três etapas reúne duplas de pilotos e coloca na mesma pista os carros das duas gerações, exigindo não apenas velocidade, mas também estratégia, constância e resistência mecânica — especialmente do sistema de freios, que será ainda mais exigido ao longo das corridas longas.



Com 18 anos de parceria técnica com a Porsche Cup Brasil, a Fremax fornece os discos de freio da competição. Produzidos sob rígidos processos, os discos Fremax trazem tecnologias exclusivas, como as peças eslotadas com composição Carbon+, que oferecem excelente dissipação térmica, resistência, eficiência e consistência — características fundamentais para garantir performance e segurança ao longo dos 300 quilômetros de prova – cerca de 64 voltas.



A preparação para esse novo desafio ganhou ainda mais relevância após o desempenho consistente dos sistemas de freio nas corridas de Portimão. Sob temperaturas extremas — com 37 °C no ambiente e até 44 °C registrados no asfalto —, os discos enfrentaram com eficiência as exigentes condições do circuito português, conhecido por curvas cegas, mudanças de elevação e zonas de frenagem intensa.



“A troca térmica do sistema de freio depende diretamente da temperatura do ar ambiente, que é o responsável por resfriar os componentes. Quando o ar está mais quente, essa dissipação de calor se torna menos eficiente, o que representa um desafio maior para manter o sistema operando dentro da faixa ideal de temperatura”, destaca Jaison Picoli, engenheiro de Processos da Fremax.



Os discos de freio que a Fremax entrega à Porsche Cup são capazes de suportar temperaturas superiores a 700 graus Celsius sem perder poder de frenagem. “Foi um dos finais de semana mais exigentes do ponto de vista térmico. As altas temperaturas, somadas ao traçado técnico de Portimão, demandaram muito do sistema de freios. Nossos discos tiveram performance consistente nas duas corridas, mostrando controle térmico e durabilidade mesmo nas freadas mais fortes”, afirma.



Um dos trechos mais críticos do circuito foi a curva 1, onde os carros atingem 266 km/h antes de reduzir para 136 km/h em apenas 167 metros. Situações como essa, que exigem alto nível de eficiência e confiabilidade dos freios, se repetem em diversas pistas do calendário e serão ainda mais impactantes nas provas de longa duração do Endurance.



As corridas em Portimão também foram marcadas por fortes disputas. No sábado (28), Marçal Muller venceu a prova da Carrera Cup, seguido por Christian Hahn e Miguel Paludo. Pela Challenge, a vitória foi de Caio Chaves, com Sadak Leite e Leonardo Hermann completando o pódio. No domingo (29), Miguel Mariotti triunfou na Carrera Cup, com Muller e Marcos Regadas em seguida completando o pódio. Chaves venceu novamente na Challenge, seguido por Gerson Campos — que largou da 20ª posição e protagonizou recuperação espetacular — e José Moura Neto.



Com o início da fase Endurance, a Porsche Cup Brasil eleva ainda mais o nível de exigência técnica e estratégica do campeonato, especialmente contando há 18 anos com a Fremax como parceira, reforçando seu compromisso com inovação, desempenho e segurança em um ano simbólico, que celebra os 20 anos da categoria.



A largada da prova de 300 quilômetros – ou 2h45 – será dada às 13 horas locais – 9h no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!