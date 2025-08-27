O GP de Cascais terá uma atração local mais que especial neste domingo no Estoril. Antonio Felix da Costa, um dos maiores pilotos da história de Portugal, campeão mundial da Formula E, bicampeão do GP de Macau, campeão do WEC e vencedor das 24 Horas de Le Mans, vai compartilhar a pilotagem de um Porsche Cup na prova de Endurance deste domingo com seu compatriota Bernardo Sousa.

No ano passado, quando a Porsche Cup fez sua passagem pelo Estoril, Da Costa foi um dos destaques da etapa. Nascido em Cascais, o representante da Porsche no Mundial de Formula E largou em 12º na tripulação com Eduardo Menossi e chegou a ocupar a liderança da prova, com uma formidável escalada.

Com a confirmação da dupla de Da Costa e Sousa, o grid da Carrera saltou para 28 carros na prova de 300 km deste domingo. A largada está programada para as 14h no horário local (10h da manhã em Brasília). Antes, os dois pilotos participam do treino classificatório, uma vez que a definição do grid será pela média das melhores voltas de cada tripulante dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Além dos 28 bólidos da geração 992, há nove carros da classe Challenge confirmados na prova de domingo.

Porsche Cup - Etapa 7 - GP de Cascais - Lista de inscritos:

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi

#118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira

#544. Marçal Muller e Felipe Fraga

#. Bernardo Sousa e Antonio Felix da Costa

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#22. Caio Castro e Danilo Dirani (S)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

#87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)

#83. Marco Billi e Gaetano Di Mauro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#11. Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)

#85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)

#99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)

#911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)

#166 Miguel Caetano e João Posser (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Challenge

#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)

#98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)

#21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)

#55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)

#246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)

#999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport

(R) Rookie

