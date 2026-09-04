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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Campeonato da Porsche Cup sofre alteração após decisão do STJD

Decisão retirou punição de Jeff Giassi no Algarve, em Portugal

Livia Veiga
Editado:
Algarve, Porsche Cup Brasil

Algarve, Porsche Cup Brasil

Foto de: Rafael Gagliano

O campeonato da Porsche Cup sofreu uma alteração após a retirada de uma punição que Jeff Giassi pagou na quinta etapa do calendário.

Leia também:

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) definiu a retirada da punição do piloto do carro #97 cumprida no Algarve, em Portugal.

Sendo assim, a tabela de campeonato sofreu alteração, com Antonella Bassani perdendo dois pontos e caindo para a quarta posição, assim como Lucas Salles.

Marçal Muller mantém a liderança com 159 pontos conquistados, enquanto Giassi subiu para segundo, com 143.

Pos. Nome ET1-C1 ET1-C2 ET2-C1 ET2-C2 ET4-C1 ET4-C2 ET5-C1 ET5-C2 ET7-C1 ET7-C2 ET9-C1 ET9-C2 Total Descartes Pontuação
1 544 Marçal Muller 28 18 28 18 25 0 28 14 159 0 159
2 97 Jeff Giassi 19 25 16 20 28 16 19 6 149 6 143
3 70 Lucas Salles 25 13 25 14 14 2 16 25 134 2 132
4 72 Antonella Bassani 6 10 21 16 17 22 17 22 131 6 125
5 7 Miguel Paludo 15 14 19 22 21 20 0 13 124 0 124
6 17 Marcos Regadas 14 12 14 13 16 DQ 23 16 108 12 96
7 118 Matheus Comparatto 21 20 15 11 15 0 21 0 103 0 103
8 10 Thiago Vivacqua 23 16 17 25 0 14 0 5 100 0 100
9 117 Pietro Fanti 0 0 13 12 23 25 DQ 10 83 0 83
10 31 Sebá Malucelli 17 11 6 0 9 0 15 20 78 0 78
11 21 Miguel Mariotti 13 9 0 0 0 7 25 18 72 0 72
12 51 Israel Salmen 7 5 12 8 12 DQ 3 9 56 3 53
13 888 Lineu Pires 11 4 11 0 13 13 0 2 54 0 54
14 19 Pipo Massa 3 6 3 0 19 18 0 3 52 0 52
15 14 Carlos Campos 9 0 0 4 0 11 11 12 47 0 47
16 29 Rodrigo Mello 5 0 7 9 3 EX 12 8 44 0 44
17 1 Alceu Feldmann 16 22 0 5 0 0 0 0 43 0 43
18 77 Francisco Horta 12 8 0 2 8 12 0 0 42 0 42
19 23 Leonardo Herrmann 8 0 10 0 DQ 4 13 0 35 0 35
20 45 José Moura Neto 0 0 0 3 11 10 10 0 34 0 34
21 27 Josimar Junior 0 0 5 7 0 5 14 0 31 0 31
22 22 Raijan Mascarello 0 7 8 10 0 0 6 DQ 31 0 31
23 33 Bruno Campos 0 2 0 6 5 3 8 DQ 24 0 24
24 8 Alceu Feldmann Neto 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 23
25 80 Rouman Ziemkiewicz 4 0 0 0 0 DQ 9 7 20 0 20
26 11 Pedro Boesel 0 0 0 0 10 9 0 0 19 0 19
27 3 Cristian Mohr 10 0 DQ 0 7 0 0 0 17 0 17
28 15 Leonardo Sanchez 0 0 0 0 4 8 4 0 16 0 16
29 83 Marco Billi 0 0 4 0 0 1 7 0 12 0 12
30 56 Peter Ferter 0 0 0 0 EX EX 0 11 11 0 11
31 67 Gustavo Zanon 0 1 9 0 0 0 0 0 10 0 10
32 2 Silvio Morestoni 0 3 DQ 1 0 0 0 4 8 0 8
33 93 Michael Fassbender 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
34 12 Marco Pisani 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6
35 11 Flávio Sampaio 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
36 99 Wagner Pontes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
37 39 Luiz Souza 0 0 0 0 0 0 DQ 0 0 0 0
37 25 Paulo Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 Rafa Brocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 44 André Gaidzinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 71 Sang Ho Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 9 Edu Guedes 0 DQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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