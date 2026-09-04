Campeonato da Porsche Cup sofre alteração após decisão do STJD
Decisão retirou punição de Jeff Giassi no Algarve, em Portugal
Algarve, Porsche Cup Brasil
Foto de: Rafael Gagliano
O campeonato da Porsche Cup sofreu uma alteração após a retirada de uma punição que Jeff Giassi pagou na quinta etapa do calendário.
O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) definiu a retirada da punição do piloto do carro #97 cumprida no Algarve, em Portugal.
Sendo assim, a tabela de campeonato sofreu alteração, com Antonella Bassani perdendo dois pontos e caindo para a quarta posição, assim como Lucas Salles.
Marçal Muller mantém a liderança com 159 pontos conquistados, enquanto Giassi subiu para segundo, com 143.
|Pos.
|Nº
|Nome
|ET1-C1
|ET1-C2
|ET2-C1
|ET2-C2
|ET4-C1
|ET4-C2
|ET5-C1
|ET5-C2
|ET7-C1
|ET7-C2
|ET9-C1
|ET9-C2
|Total
|Descartes
|Pontuação
|1
|544
|Marçal Muller
|28
|18
|28
|18
|25
|0
|28
|14
|—
|—
|—
|—
|159
|0
|159
|2
|97
|Jeff Giassi
|19
|25
|16
|20
|28
|16
|19
|6
|—
|—
|—
|—
|149
|6
|143
|3
|70
|Lucas Salles
|25
|13
|25
|14
|14
|2
|16
|25
|—
|—
|—
|—
|134
|2
|132
|4
|72
|Antonella Bassani
|6
|10
|21
|16
|17
|22
|17
|22
|—
|—
|—
|—
|131
|6
|125
|5
|7
|Miguel Paludo
|15
|14
|19
|22
|21
|20
|0
|13
|—
|—
|—
|—
|124
|0
|124
|6
|17
|Marcos Regadas
|14
|12
|14
|13
|16
|DQ
|23
|16
|—
|—
|—
|—
|108
|12
|96
|7
|118
|Matheus Comparatto
|21
|20
|15
|11
|15
|0
|21
|0
|—
|—
|—
|—
|103
|0
|103
|8
|10
|Thiago Vivacqua
|23
|16
|17
|25
|0
|14
|0
|5
|—
|—
|—
|—
|100
|0
|100
|9
|117
|Pietro Fanti
|0
|0
|13
|12
|23
|25
|DQ
|10
|—
|—
|—
|—
|83
|0
|83
|10
|31
|Sebá Malucelli
|17
|11
|6
|0
|9
|0
|15
|20
|—
|—
|—
|—
|78
|0
|78
|11
|21
|Miguel Mariotti
|13
|9
|0
|0
|0
|7
|25
|18
|—
|—
|—
|—
|72
|0
|72
|12
|51
|Israel Salmen
|7
|5
|12
|8
|12
|DQ
|3
|9
|—
|—
|—
|—
|56
|3
|53
|13
|888
|Lineu Pires
|11
|4
|11
|0
|13
|13
|0
|2
|—
|—
|—
|—
|54
|0
|54
|14
|19
|Pipo Massa
|3
|6
|3
|0
|19
|18
|0
|3
|—
|—
|—
|—
|52
|0
|52
|15
|14
|Carlos Campos
|9
|0
|0
|4
|0
|11
|11
|12
|—
|—
|—
|—
|47
|0
|47
|16
|29
|Rodrigo Mello
|5
|0
|7
|9
|3
|EX
|12
|8
|—
|—
|—
|—
|44
|0
|44
|17
|1
|Alceu Feldmann
|16
|22
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|43
|0
|43
|18
|77
|Francisco Horta
|12
|8
|0
|2
|8
|12
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|42
|0
|42
|19
|23
|Leonardo Herrmann
|8
|0
|10
|0
|DQ
|4
|13
|0
|—
|—
|—
|—
|35
|0
|35
|20
|45
|José Moura Neto
|0
|0
|0
|3
|11
|10
|10
|0
|—
|—
|—
|—
|34
|0
|34
|21
|27
|Josimar Junior
|0
|0
|5
|7
|0
|5
|14
|0
|—
|—
|—
|—
|31
|0
|31
|22
|22
|Raijan Mascarello
|0
|7
|8
|10
|0
|0
|6
|DQ
|—
|—
|—
|—
|31
|0
|31
|23
|33
|Bruno Campos
|0
|2
|0
|6
|5
|3
|8
|DQ
|—
|—
|—
|—
|24
|0
|24
|24
|8
|Alceu Feldmann Neto
|0
|0
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|23
|0
|23
|25
|80
|Rouman Ziemkiewicz
|4
|0
|0
|0
|0
|DQ
|9
|7
|—
|—
|—
|—
|20
|0
|20
|26
|11
|Pedro Boesel
|0
|0
|0
|0
|10
|9
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|19
|0
|19
|27
|3
|Cristian Mohr
|10
|0
|DQ
|0
|7
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|17
|0
|17
|28
|15
|Leonardo Sanchez
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|4
|0
|—
|—
|—
|—
|16
|0
|16
|29
|83
|Marco Billi
|0
|0
|4
|0
|0
|1
|7
|0
|—
|—
|—
|—
|12
|0
|12
|30
|56
|Peter Ferter
|0
|0
|0
|0
|EX
|EX
|0
|11
|—
|—
|—
|—
|11
|0
|11
|31
|67
|Gustavo Zanon
|0
|1
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|10
|0
|10
|32
|2
|Silvio Morestoni
|0
|3
|DQ
|1
|0
|0
|0
|4
|—
|—
|—
|—
|8
|0
|8
|33
|93
|Michael Fassbender
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|6
|0
|6
|34
|12
|Marco Pisani
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|6
|0
|6
|35
|11
|Flávio Sampaio
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|—
|—
|—
|—
|5
|0
|5
|36
|99
|Wagner Pontes
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|—
|—
|—
|—
|1
|0
|1
|37
|39
|Luiz Souza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|DQ
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|37
|25
|Paulo Sousa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|37
|37
|Rafa Brocchi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|37
|44
|André Gaidzinski
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|37
|71
|Sang Ho Kim
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
|42
|9
|Edu Guedes
|0
|DQ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|0
|0
|0
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