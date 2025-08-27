Todas as categorias

Porsche Cup

Campos disputa a etapa de Estoril da Porsche Cup em busca da quarta vitória na temporada

Piloto do carro #82 é o vice-líder do campeonato

Editado:
Gerson Campos

Neste final de semana Gerson Campos disputa a etapa de Estoril da Porsche Cup, em Portugal. O piloto do carro #82, que também é apresentador do Acelerados, busca seu quarto triunfo na temporada e espera diminuir a vantagem para o líder da competição.

Leia também:

Campos chega embalado pelo ótimo desempenho na etapa do Algarve, quando largou do 20º lugar após sofrer com um problema de câmbio que o tirou da primeira corrida e receber a bandeira quadriculada na segunda posição da segunda prova.

O palco da rodada dupla é o Autódromo do Estoril, circuito lendário que marcou a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 em 1985. Além de seu valor histórico.

“Terço final do campeonato, muitas coisas estão definidas, acho que tivemos um ótimo desempenho até agora em termos de velocidade, mas também dois contratempos que foi o acidente na primeira etapa e a quebra na quarta etapa que nos tiraram pontos importantes do campeonato. Agora não me resta nada a não ser ir para cima, ser um pouco mais agressivo e intenso nas corridas".

"Neste momento eu preciso descontar os pontos para o líder e não posso perder a chance nessas duas etapas. Acho que joga a favor o fato de não termos inversão de grid nessas duas últimas corridas e isso nos beneficia porque temos tido um bom desempenho em classificação, isso me deixa muito animado e confiante para tentar buscar o título".

A semana em Cascais promete ser uma das mais exigentes da temporada. Em um intervalo de 48 horas, serão realizadas as corridas da 6ª etapa da Sprint Challenge, com provas na quinta e sexta-feira, e a 7ª etapa da Endurance Series, com a corrida de 300 km no domingo (31). Todas as disputas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Porsche Cup
