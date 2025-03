A abertura da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil, realizada neste fim de semana no Velocitta, deu o pontapé inicial a um ano mais do que especial para a categoria, com a celebração de seu 20º aniversário.

A Porsche Cup teve sua primeira corrida em 2005, compartilhando a programação do Paulista de Automobilismo, ocupando apenas alguns boxes do autódromo de Interlagos. 20 anos depois, a Porsche se consolidou como uma das principais categorias do automobilismo nacional, crescendo a cada temporada e batendo recordes de inscritos a cada etapa.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock do Velocitta, o CEO da categoria, Dener Pires, revelou que não imaginava que a Porsche chegaria a tal tamanho após 20 anos de existência.

"Não imaginava [chegar a esta magnitude]. Achei que era uma coisa que prometia bastante, mas não imaginava chegar nesse nível. Estou muito feliz de estar aqui hoje".

Para um ano especial, a Porsche programou uma temporada especial, com quatro corridas em Portugal neste ano, sendo duas em Portimão, e duas no Estoril. Mas, segundo Pires, as surpresas não param por aí.

"Estamos programando várias e várias homenagens durante esses 20 anos. Principalmente homenagens às pessoas que passaram por aqui. Seja pilotos, mecânicos, engenheiros, público, famílias. Enfim, todo mundo que de alguma forma ou ainda está aqui ou já passou por aqui, mas contribuiu para o crescimento da categoria".

Neste fim de semana já foi possível ver estas homenagens pelo paddock, com alguns carros de gerações anteriores expostos, junto com painéis que contam a história da categoria.

A etapa do Velocitta trouxe ainda mais um recorde de inscritos para o fim de semana, com um total de 72 carros entre as três classes. E, segundo Pires, isso é o ingrediente principal para seguir avançando.

"É super importante, porque isso consagra ainda mais que estamos no caminho certo, que estamos fazendo a coisa certa. E esse crescimento orgânico é o que mais me deixa com gás para fazer mais e mais".

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!