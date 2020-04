Coluna do Vicente Sfeir: Apertamos “start”. Agora é desenvolver o automobilismo virtual no mundo dos games

Finalizei a coluna passada contando que a Shell estava atenta ao cenário do automobilismo virtual e tinha planos de entrar nesse universo.

A prova da Porsche Cup que marcou o aniversário de 15 anos do campeonato foi a porta de entrada ideal. Aproveitamos a expertise da categoria em promover eventos em eSports desde o ano passado e nosso histórico de fornecedores oficiais de combustível desde 2016 e premiamos o vencedor da Corrida das Estrelas com um contrato de patrocínio.

A partir desta semana, o mineiro Erick Goldner é mais um integrante da Academia Shell Racing e vai correr com nossa marca até o final da temporada.

A suspensão dos eventos de esporte a motor no Brasil e no mundo elevou o automobilismo virtual à vitrine.

Entramos no mapa dos eSports. O desafio agora é aumentar a fatia dos simuladores de corridas neste universo novo.

De acordo com um estudo produzido por especialistas no mercado de games da Newzoo e EsportsBAR referente ao ano de 2018, o Brasil tem o terceiro maior público de entusiastas em eSports no planeta. Responde por uma audiência de 7,6 milhões de pessoas acompanhando conteúdo profissional de eSports mais de uma vez por mês. O universo de gamers no País atinge impressionantes 75,7 milhões de brasileiros.

Erick Goldner recebe bandeira quadriculada na Corrida das Estrelas Photo by: Divulgacao

Neste cenário, os simuladores de esporte a motor têm ainda um enorme mercado para conquistar. Percebemos que temos sim uma comunidade vibrante e engajada nas corridas virtuais. Mas quando comparamos aos grandes números do segmento de games é que fica claro quanto o automobilismo pode avançar. E aqui estamos falando de um público jovem, conectado e ávido por tecnologia - justamente o perfil de entusiasta que o esporte a motor busca para se reinventar.

Um caminho para amplificar nossa visibilidade é o intercâmbio com outros mercados.

A Shell tem ativa uma equipe na Austrália correndo com os carros da V8 Supercars e vamos incentivar nosso piloto a entender aqueles eventos e participar se possível. Sua presença lá naturalmente vai despertar o interesse dos australianos no campeonato virtual de Porsche que ele vai fazer neste ano -e, quando um dia a Stock Car tiver sua plataforma ativa em eSports, também na categoria.