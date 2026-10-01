Com 65 carros testados e aprovados em distância equivalente a São Paulo-Salvador, Porsche Cup desbrava Brasília

A tarde da última quarta-feira foi um pouco mais barulhenta do que o normal na capital federal. Os pilotos da Porsche Cup Brasil aceleraram em Brasília para realizarem atividades de reconhecimento no traçado, novidade pela remodelação e pela estreia na categoria monomarca.

Ao todo, os pilotos realizaram 357 voltas, um total de 1.888 quilômetros. A distância equivale a uma viagem de carro de São Paulo até Salvador.

O trabalho de revisão e equalização da maior competição monomarca e monogestão do Brasil continuam impecáveis. No total, 65 carros foram testados e não tiveram problemas mecânicos, andando com muita velocidade.

O shakedown da Porsche Cup Brasil é conduzido por um time de pilotos profissionais coordenados por Max Wilson e serve para o último teste de pista antes de entregar os carros para os competidores, uma prática realizada desde o início da categoria para garantir isonomia no equipamento e na durabilidade dos componentes do carro.

O grande desafio na pista foi o calor, já que a capital federal contava com temperaturas próximas dos 40º em alguns momentos do dia e alta de 31º quando as atividades chegaram ao fim. Mesmo com tudo isso acontecendo no fim da tarde, a temperatura da pista estava em 51º. Os números são expressivos e surpreendentes, gerando um novo combate e uma grande expectativa para a atuação dos 80 pilotos, que estão divididos em 40 duplas.

Para coroar o trabalho de shakedown e equalização dos carros, na manhã desta quinta-feira, o bicampeão mundial Nelson Piquet acelerou um dos carros da Porsche Cup Brasil na pista batizada em sua homenagem. À tarde acontecem os treinos inciais para a etapa de endurance.

Neste fim de semana, Brasília recebe a segunda etapa do campeonato endurance da Porsche Cup, que completa 12 anos de existência com mais de 30 etapas de longa duração realizadas. A Porsche Cup Brasil também aproveita para “desbloquear” um novo circuito em sua história. A categoria monomarca já passou por circuitos marcantes como Interlagos, Barcelona, Estoril, Algarve e faz sua segunda estreia neste ano, já que também desbravou o lendário circuito de Le Mans no mês de junho.

Oficialmente, a ação começa na quinta-feira, com os primeiros treinos opcionais. Os treinos continuam na manhã de sexta, com o classificatório previsto para o bloco da tarde. No quali, todos os competidores inscritos precisam registrar voltas rápidas, com grid apurado pelas médias das melhores voltas de cada integrante da tripulação.

A corrida de sábado tem largada programada para as 13h, com previsão de 57 voltas ou 2h30min de corrida. A prova tem três pit stops obrigatórios nos quais é necessária a troca do piloto, de modo que o competidor que largar não será o mesmo a terminar a corrida. A escolha do piloto que realiza cada stint é parte da estratégia das equipes, bem como o gerenciamento dos pneus Michelin disponíveis para a prova e o acerto dos carros.

A corrida terá exibição ao vivo pela Bandsports e canais oficiais da Porsche Cup Brasil, que mostram também os classificatórios na tarde de sexta-feira.



Porsche Cup Brasil - Endurance - Etapa 2 - Brasília(*):

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#8. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande

#17. Marcos Regadas e Felipe Drugovich

#21. Miguel Mariotti e Rafael Martins

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#118. Matheus Comparatto e Felipe Baptista

#544. Marçal Muller e Gaetano di Mauro

#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas (S)

#2. Silvio Morestoni e Matheus Machado (S)

#3. Cristian Mohr e Enzo Elias (S)

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#23. Leonardo Herrmann e Cesar Ramos (S)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Pedro Boesel (S)

#31. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

#51. Israel Salmen e Gustavo Zanon (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leo Sanchez e Diego Nunes (R)

#19. Pipo Massa e Felipe Massa (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#39. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (R)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (R)

#99. Wagner Pontes e Antonella Bassani (R)

#549. Mario Delara e Daniel Nino (R)

Challenge

#22. Caio Castro e Danilo Dirani

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#10. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri (S)

#4. Charles Gruenberg e Pietro Rimbano (R)

#11. Paulo Reales e Yuri Alves (R)

#26. Lucas Castellani e Raphael Abbate (R)

#78. Enrico Pedrosa e Luiz Landi (R)

#91. Dilson Peres Jr e Marco Cozzi (R)

#100. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (R)

#222. Eldo Umbelino e Marcelo Henriques (R)

#311. Victor Mahle e Witold Ramasauskas (R)



(S) - Sport

(R) - Rookie

(*)Lista de inscritos atualizada em 28 de setembro

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!