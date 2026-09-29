Com etapa endurance, Brasília é o 15º circuito da história da Porsche Cup Brasil
Capital federal recebe prova de 300 km neste sábado com 80 pilotos confirmados no grid
Porsche Cup Algarve
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup Brasil conhecerá neste sábado a 15ª pista de sua história iniciada em 2005. O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, é o palco da segunda etapa endurance do calendário. A corrida terá 300 km de duração e conta com 80 pilotos já confirmados no grid.
A pista da capital federal foi recentemente remodelada e, na semana passada, recebeu homologação da FIA, passando a figurar entre os principais circuitos do Brasil. Com 5.384 metros de extensão, é o traçado mais longo do país e será o terceiro mais extenso na história da categoria, atrás apenas de Le Mans, onde a Carrera Cup correu neste ano, e da versão 12 do Autódromo de Buenos Aires, que recebeu a categoria em 2017.
A lista de inscritos para a corrida de 300 km tem confirmados 29 carros da Carrera e 11 da Challenge, todos tripulados por duplas de pilotos.
Na categoria principal, que compete com os carros 911 Cup da geração 991, a liderança do campeonato está com a dupla do #544, formada por Marçal Muller e Gaetano di Mauro, vencedores do primeiro segmento e da corrida que inaugurou o certame na pista portuguesa do Algarve. A dupla vice-líder, segunda colocada no segmento e na prova, é uma das mais jovens do grid, com o carro #118 tripulado por Matheus Comparatto e Felipe Baptista. Na Challenge, a liderança é do Porsche #66, de Sadak Leite e Fabio Carbone.
A ação em Brasília terá início na tarde desta quinta-feira, com os primeiros treinos opcionais. Os treinos continuam na manhã de sexta, com o classificatório previsto para o bloco da tarde. No quali, todos os competidores inscritos precisam registrar voltas rápidas, com grid apurado pelas médias das melhores voltas de cada integrante da tripulação.
A corrida de sábado tem largada programada para as 13h, com previsão de 57 voltas ou 2h30min. A prova tem três pit stops obrigatórios nos quais é necessária a troca do piloto, de modo que o competidor que largar não será o mesmo a terminar a corrida. A escolha do piloto que realiza cada stint é parte da estratégia das equipes, bem como o gerenciamento dos pneus Michelin disponíveis para a prova e o acerto dos carros.
A corrida terá exibição ao vivo pela Bandsports e canais oficiais da Porsche Cup Brasil C6 Bank, que mostram também os classificatórios na tarde de sexta-feira.
Porsche Cup Brasil - Endurance - Etapa 2 - Brasília(*):
Carrera
#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister
#8. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande
#17. Marcos Regadas e Felipe Drugovich
#21. Miguel Mariotti e Rafael Martins
#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki
#118. Matheus Comparatto e Felipe Baptista
#544. Marçal Muller e Gaetano di Mauro
#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas (S)
#2. Silvio Morestoni e Matheus Machado (S)
#3. Cristian Mohr e Enzo Elias (S)
#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)
#23. Leonardo Herrmann e Cesar Ramos (S)
#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)
#29. Rodrigo Mello e Pedro Boesel (S)
#31. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)
#51. Israel Salmen e Gustavo Zanon (S)
#77. Francisco Horta e William Freire (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)
#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)
#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)
#15. Leo Sanchez e Diego Nunes (R)
#19. Pipo Massa e Felipe Massa (R)
#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)
#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)
#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)
#39. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (R)
#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (R)
#99. Wagner Pontes e Antonella Bassani (R)
#549. Mario Delara e Daniel Nino (R)
Challenge
#22. Caio Castro e Danilo Dirani
#66. Sadak Leite e Fabio Carbone
#10. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri (S)
#4. Charles Gruenberg e Pietro Rimbano (R)
#11. Paulo Reales e Yuri Alves (R)
#26. Lucas Castellani e Raphael Abbate (R)
#78. Enrico Pedrosa e Luiz Landi (R)
#91. Dilson Peres Jr e Marco Cozzi (R)
#100. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (R)
#222. Eldo Umbelino e Marcelo Henriques (R)
#311. Victor Mahle e Witold Ramasauskas (R)
(S) - Sport
(R) - Rookie
(*)Lista de inscritos atualizada em 28 de setembro
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