Após corridas movimentadas na quinta e na sexta-feira, a Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril neste fim de semana, trocando o campeonato Sprint pela segunda (e penúltima) etapa Endurance da temporada 2025, com um grid mais do que estrelado.

Assim como no Algarve em julho, a prova deste fim de semana terá uma duração de 300km ou 2h30min, o que acontecer antes. Com isso, os pilotos titulares da Porsche abrem espaço para duplas com alguns grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial.

No grid deste fim de semana, duas novidades se destacam: o campeão da Fórmula E, António Félix da Costa integra a lista em dupla com Bernardo Sousa, enquanto Enzo Fittipaldi correrá ao lado de Pedro Boesel.

O grid traz também grandes nomes da Stock Car Pro Series, como Gabriel Casagrande, Nelsinho Piquet, Gaetano di Mauro, Felipe Fraga e mais. Confira a lista completa abaixo!

Confira a lista de pilotos da Carrera Cup nos 300km do Estoril:

Nº PILOTO 1 PILOTO 2 CLASSE 7 Miguel Paludo Alan Hellmeister Carrera Cup 13 Bernardo Sousa Antonio Felix da Costa Carrera Cup 70 Lucas Salles Rafael Suzuki Carrera Cup 88 Pedro Boesel Enzo Fittipaldi Carrera Cup 118 Matheus Comparatto Matheus Ferreira Carrera Cup 544 Marçal Muller Felipe Fraga Carrera Cup 14 Carlos Campos Thiago Vivacqua Carrera Cup Sport 17 Marcos Regadas Rodrigo Mello Carrera Cup Sport 22 Caio Castro Danilo Dirani Carrera Cup Sport 27 Josimar Junior Sérgio Ramalho Carrera Cup Sport 77 Francisco Horta William Freire Carrera Cup Sport 80 Rouman Ziemkiewicz Nelson Piquet Jr. Carrera Cup Sport 83 Marco Billi Gaetano di Mauro Carrera Cup Sport 87 Nelson Monteiro Thiago Camilo Carrera Cup Sport 95 Alceu Feldmann Neto Gabriel Casagrande Carrera Cup Sport 100 Sebá Malucelli Marcos Gomes Carrera Cup Sport 888 Lineu Pires Beto Gresse Carrera Cup Sport 11 Flávio Sampaio Bernardo Pinheiro Carrera Cup Rookie 12 Marco Pisani Renan Guerra Carrera Cup Rookie 15 Leonardo Sanchez Rafael Martins Carrera Cup Rookie 25 Paulo Sousa Galid Osman Carrera Cup Rookie 33 Bruno Campos Nicolas Costa Carrera Cup Rookie 38 Eric Santos Gabriel Robe Carrera Cup Rookie 74 Piero Cifali André Bragantini Jr. Carrera Cup Rookie 85 Eduardo Menossi Leonardo Reis Carrera Cup Rookie 99 Wagner Pontes Rafael Reis Carrera Cup Rookie 166 Miguel Caetano João Posser Carrera Cup Rookie 911 Silvio Morestoni Jeff Giassi Carrera Cup Rookie

Confira a lista de pilotos da Sprint Challenge nos 300km do Estoril:

Nº PILOTO 1 PILOTO 2 CLASSE 23 Leonardo Herrmann Vitor Baptista Sprint Challenge 66 Sadak Leite Fabio Carbone Sprint Challenge 2 Luiz Souza Bruno Bonifacio Sprint Challenge Sport 45 José Moura Neto Matheus Iorio Sprint Challenge Sport 98 Cecília Rabelo Pietro Rimbano Sprint Challenge Sport 21 Daniel Neumann Gustavo Bandeira Sprint Challenge Rookie 55 Carlos Ruiz Carlos Ruiz Jr. Sprint Challenge Rookie 246 Rafa Brocchi Vitor Genz Sprint Challenge Rookie 999 Cláudio Reina João Gonçalves Sprint Challenge Rookie

