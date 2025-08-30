Com Fittipaldi, da Costa, Fraga, Casagrande e mais, confira a lista de duplas dos 300km do Estoril da Porsche Cup
Segunda etapa do campeonato de provas de longa duração acontece neste domingo (30) com transmissão do Motorsport.com
Após corridas movimentadas na quinta e na sexta-feira, a Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril neste fim de semana, trocando o campeonato Sprint pela segunda (e penúltima) etapa Endurance da temporada 2025, com um grid mais do que estrelado.
Assim como no Algarve em julho, a prova deste fim de semana terá uma duração de 300km ou 2h30min, o que acontecer antes. Com isso, os pilotos titulares da Porsche abrem espaço para duplas com alguns grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial.
No grid deste fim de semana, duas novidades se destacam: o campeão da Fórmula E, António Félix da Costa integra a lista em dupla com Bernardo Sousa, enquanto Enzo Fittipaldi correrá ao lado de Pedro Boesel.
O grid traz também grandes nomes da Stock Car Pro Series, como Gabriel Casagrande, Nelsinho Piquet, Gaetano di Mauro, Felipe Fraga e mais. Confira a lista completa abaixo!
Confira a lista de pilotos da Carrera Cup nos 300km do Estoril:
|Nº
|PILOTO 1
|PILOTO 2
|CLASSE
|7
|Miguel Paludo
|Alan Hellmeister
|Carrera Cup
|13
|Bernardo Sousa
|Antonio Felix da Costa
|Carrera Cup
|70
|Lucas Salles
|Rafael Suzuki
|Carrera Cup
|88
|Pedro Boesel
|Enzo Fittipaldi
|Carrera Cup
|118
|Matheus Comparatto
|Matheus Ferreira
|Carrera Cup
|544
|Marçal Muller
|Felipe Fraga
|Carrera Cup
|14
|Carlos Campos
|Thiago Vivacqua
|Carrera Cup Sport
|17
|Marcos Regadas
|Rodrigo Mello
|Carrera Cup Sport
|22
|Caio Castro
|Danilo Dirani
|Carrera Cup Sport
|27
|Josimar Junior
|Sérgio Ramalho
|Carrera Cup Sport
|77
|Francisco Horta
|William Freire
|Carrera Cup Sport
|80
|Rouman Ziemkiewicz
|Nelson Piquet Jr.
|Carrera Cup Sport
|83
|Marco Billi
|Gaetano di Mauro
|Carrera Cup Sport
|87
|Nelson Monteiro
|Thiago Camilo
|Carrera Cup Sport
|95
|Alceu Feldmann Neto
|Gabriel Casagrande
|Carrera Cup Sport
|100
|Sebá Malucelli
|Marcos Gomes
|Carrera Cup Sport
|888
|Lineu Pires
|Beto Gresse
|Carrera Cup Sport
|11
|Flávio Sampaio
|Bernardo Pinheiro
|Carrera Cup Rookie
|12
|Marco Pisani
|Renan Guerra
|Carrera Cup Rookie
|15
|Leonardo Sanchez
|Rafael Martins
|Carrera Cup Rookie
|25
|Paulo Sousa
|Galid Osman
|Carrera Cup Rookie
|33
|Bruno Campos
|Nicolas Costa
|Carrera Cup Rookie
|38
|Eric Santos
|Gabriel Robe
|Carrera Cup Rookie
|74
|Piero Cifali
|André Bragantini Jr.
|Carrera Cup Rookie
|85
|Eduardo Menossi
|Leonardo Reis
|Carrera Cup Rookie
|99
|Wagner Pontes
|Rafael Reis
|Carrera Cup Rookie
|166
|Miguel Caetano
|João Posser
|Carrera Cup Rookie
|911
|Silvio Morestoni
|Jeff Giassi
|Carrera Cup Rookie
Confira a lista de pilotos da Sprint Challenge nos 300km do Estoril:
|Nº
|PILOTO 1
|PILOTO 2
|CLASSE
|23
|Leonardo Herrmann
|Vitor Baptista
|Sprint Challenge
|66
|Sadak Leite
|Fabio Carbone
|Sprint Challenge
|2
|Luiz Souza
|Bruno Bonifacio
|Sprint Challenge Sport
|45
|José Moura Neto
|Matheus Iorio
|Sprint Challenge Sport
|98
|Cecília Rabelo
|Pietro Rimbano
|Sprint Challenge Sport
|21
|Daniel Neumann
|Gustavo Bandeira
|Sprint Challenge Rookie
|55
|Carlos Ruiz
|Carlos Ruiz Jr.
|Sprint Challenge Rookie
|246
|Rafa Brocchi
|Vitor Genz
|Sprint Challenge Rookie
|999
|Cláudio Reina
|João Gonçalves
|Sprint Challenge Rookie
