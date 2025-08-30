Todas as categorias

Porsche Cup

Com Fittipaldi, da Costa, Fraga, Casagrande e mais, confira a lista de duplas dos 300km do Estoril da Porsche Cup

Segunda etapa do campeonato de provas de longa duração acontece neste domingo (30) com transmissão do Motorsport.com

Guilherme Longo
Editado:
Porsche Cup

Após corridas movimentadas na quinta e na sexta-feira, a Porsche Cup Brasil segue acelerando no Estoril neste fim de semana, trocando o campeonato Sprint pela segunda (e penúltima) etapa Endurance da temporada 2025, com um grid mais do que estrelado.

Leia também:

Assim como no Algarve em julho, a prova deste fim de semana terá uma duração de 300km ou 2h30min, o que acontecer antes. Com isso, os pilotos titulares da Porsche abrem espaço para duplas com alguns grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial.

No grid deste fim de semana, duas novidades se destacam: o campeão da Fórmula E, António Félix da Costa integra a lista em dupla com Bernardo Sousa, enquanto Enzo Fittipaldi correrá ao lado de Pedro Boesel.

O grid traz também grandes nomes da Stock Car Pro Series, como Gabriel Casagrande, Nelsinho Piquet, Gaetano di Mauro, Felipe Fraga e mais. Confira a lista completa abaixo!

Confira a lista de pilotos da Carrera Cup nos 300km do Estoril:

PILOTO 1 PILOTO 2 CLASSE
7 Miguel Paludo Alan Hellmeister Carrera Cup
13 Bernardo Sousa Antonio Felix da Costa Carrera Cup
70 Lucas Salles Rafael Suzuki Carrera Cup
88 Pedro Boesel Enzo Fittipaldi Carrera Cup
118 Matheus Comparatto Matheus Ferreira Carrera Cup
544 Marçal Muller Felipe Fraga Carrera Cup
14 Carlos Campos Thiago Vivacqua Carrera Cup Sport
17 Marcos Regadas Rodrigo Mello Carrera Cup Sport
22 Caio Castro Danilo Dirani Carrera Cup Sport
27 Josimar Junior Sérgio Ramalho Carrera Cup Sport
77 Francisco Horta William Freire Carrera Cup Sport
80 Rouman Ziemkiewicz Nelson Piquet Jr. Carrera Cup Sport
83 Marco Billi Gaetano di Mauro Carrera Cup Sport
87 Nelson Monteiro Thiago Camilo Carrera Cup Sport
95 Alceu Feldmann Neto Gabriel Casagrande Carrera Cup Sport
100 Sebá Malucelli Marcos Gomes Carrera Cup Sport
888 Lineu Pires Beto Gresse Carrera Cup Sport
11 Flávio Sampaio Bernardo Pinheiro Carrera Cup Rookie
12 Marco Pisani Renan Guerra Carrera Cup Rookie
15 Leonardo Sanchez Rafael Martins Carrera Cup Rookie
25 Paulo Sousa Galid Osman Carrera Cup Rookie
33 Bruno Campos Nicolas Costa Carrera Cup Rookie
38 Eric Santos Gabriel Robe Carrera Cup Rookie
74 Piero Cifali André Bragantini Jr. Carrera Cup Rookie
85 Eduardo Menossi Leonardo Reis Carrera Cup Rookie
99 Wagner Pontes Rafael Reis Carrera Cup Rookie
166 Miguel Caetano João Posser Carrera Cup Rookie
911 Silvio Morestoni Jeff Giassi Carrera Cup Rookie

Confira a lista de pilotos da Sprint Challenge nos 300km do Estoril:

PILOTO 1 PILOTO 2 CLASSE
23 Leonardo Herrmann Vitor Baptista Sprint Challenge
66 Sadak Leite Fabio Carbone Sprint Challenge
2 Luiz Souza Bruno Bonifacio Sprint Challenge Sport
45 José Moura Neto Matheus Iorio Sprint Challenge Sport
98 Cecília Rabelo Pietro Rimbano Sprint Challenge Sport
21 Daniel Neumann Gustavo Bandeira Sprint Challenge Rookie
55 Carlos Ruiz Carlos Ruiz Jr. Sprint Challenge Rookie
246 Rafa Brocchi Vitor Genz Sprint Challenge Rookie
999 Cláudio Reina João Gonçalves Sprint Challenge Rookie

