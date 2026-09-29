Com mais de 30 provas realizadas em 12 anos, corridas endurance evidenciam a Porsche Cup Brasil

Ao longo de sua história vencedora, a Porsche se cristalizou na cena do esporte a motor global em grande parte pelo sucesso em corridas de longa duração. O êxito da montadora em eventos de 12 ou 24 horas em Le Mans, Daytona, Sebring, Spa e tantas outras pistas ao redor do mundo elevaram os carros produzidos pela casa de Stuttgart a sinônimo de excelência em provas de endurance.

No Brasil essa história remonta à pré-história da Porsche Cup Brasil, quando a equipe comandada por Dener Pires correu algumas edições das Mil Milhas em Interlagos sempre preparando Porsche. Depois, em 2005, a maior categoria monomarca e monogestão do Brasil lançou seu campeonato com corridas de sprint.

Em 2015, após a conclusão da última etapa do calendário, os carros permaneceram em Interlagos e, na mesma noite de 23 de novembro, no marco dos festejos pelo décimo aniversário da categoria, foi realizada a primeira prova oficial de 300 km, corrida vencida pela dupla Marcel Visconde e Pedro Queirolo graças a um preciso trabalho na pista e também nos pits, com tempos de parada de box impecáveis.

Foi o sinal para o lançamento, na temporada seguinte, do campeonato que repaginou no Brasil a categoria dos carros mais produzidos no mundo. Desde 2016 em todos os anos acontece em paralelo ao tradicional campeonato de sprint o certame de endurance, com duas corridas de 300km e a grande final com 500km.

Em linha com os maiores eventos de longa duração do mundo, no campeonato de endurance a estratégia faz muita diferença, desde a formação das duplas. O campeonato é democrático e, em virtude de uma precisa regra de BOP (equilíbrio de performance) equaliza com lastro e tempo mínimo de paradas nos pits tanto tripulações com competidores de trajetória internacional e donos de títulos mundiais quanto pilotos de repertório mais curto e presença recente no esporte a motor.

No melhor estilo de corridas como as 24 Horas de Le Mans, vão para pista carros de potência distintas, com os bólidos da Carrera e da Challenge acelerando no mesmo grid. A negociação de ultrapassagens sobre os retardatários é um fator adicional para a estratégia, bem como o uso do Boost pelos carros 911 Cup da geração 992 nas tomadas de tempo e nas corridas.

Com o advento do campeonato de endurance, além de coroar os campeões das corridas longas, a Porsche Cup Brasil inovou com o título “overall”, conferido ao término de cada temporada aos pilotos da Carrera e da Challenge com maior soma de pontos válidos nos campeonatos de sprint e endurance.

Até hoje nenhum piloto conseguiu consolidar no mesmo ano os três títulos em disputa, levantando os campeonatos de sprint, endurance e a conquista “overall”. Líder dos dois campeonatos da Carrera em 2026, Marçal Muller é um potencial candidato a quebrar o tabu com o Porsche #544. Ele está a um ponto de confirmar o campeonato de sprint na preliminar do GP Brasil de F1 em novembro e gabaritou em dupla com Gaetano di Mauro a etapa 1 do endurance no Algarve, com direito a pole, vitória no segmento 1 e na bandeirada.

Considerando apenas as divisões principais, a dupla do Porsche #7 desponta com o maior número de títulos dos campeonatos de longa duração da Porsche Cup Brasil. Alan Hellmeister, com três conquistas na Carrera e outras duas na Challenge, é o recordista absoluto, enquanto Miguel Paludo obteve dois de seus dez títulos no evento no campeonato de corridas longas.

A história da Porsche Cup Brasil com corridas longas já dura mais de uma década e está prestes a ter um novo capítulo escrito no Autódromo Nelson Piquet neste sábado. Pela primeira vez na história, Brasília recebe uma etapa da categoria, no recém-reformado circuito que obteve certificação FIA na semana passada. A corrida tem inscritos 29 carros na Carrera e 11 na Challenge, para um total de 80 pilotos em ação. As atividades de pista começam nesta quinta-feira, com a tomada de tempo na sexta e a prova de 300 km no sábado. A corrida tem transmissão ao vivo pelo Bandsports.

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