A sétima etapa da temporada 2026 da Porsche Cup neste fim de semana será aberta com mais um recorde: serão nada menos que 81 pilotos em ação em Interlagos. É um recorde absoluto de participantes em evento de sprint da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo.

Com 38 competidores inscritos, o grid mais cheio é o da Carrera, que realiza sua penúltima etapa do calendário no campeonato de corridas curtas. Assim, já vale a regra de dois treinos classificatórios e as duas corridas pagando pontuação completa, sem a inversão do grid para a corrida 2.

Líder do campeonato durante praticamente o ano todo, Marçal Muller soma 159 pontos e tem feito a diferença especialmente nos sábados do campeonato de sprint.

Com três vitórias e um segundo lugar nas corridas 1 de 2026, o titular do Porsche #544, tem 24 pontos de vantagem sobre o vice-líder Lucas Salles, que chega a Interlagos embalado por sua primeira vitória na principal divisão, justamente na mais recente prova de 25 minutos do ano, disputada no Algarve.

Completam o top 5 da Carrera: Antonella Bassani (133 pontos), Jeff Giassi (130) e o multicampeão Miguel Paludo (com 124). Cabe ressaltar que com 112 pontos em jogo nas quatro corridas restantes em 2026, muitos ainda seguem sonhando com o título na preliminar da F1 em novembro.

Mas a rodada dupla desta semana será fundamental para credenciar os reais postulantes à coroa da Carrera, cujo campeonato em 2026 terá apenas um descarte após a prova final.

Na Carrera Sport, Seba Malucelli chega a São Paulo na liderança com 87 pontos, contra 67 de seu perseguidor mais próximo, Israel Salmen. O titular do Porsche #31 teve uma etapa perfeita no Algarve, gabaritando a etapa. Antes, ele havia vencido a corrida da divisão em Interlagos, na abertura do ano.

Pipo Massa ganhou cinco das oito corridas da Carrera Rookie no ano, com direito a domínio completo na jornada de abertura em Interlagos. A depender da combinação de resultados, o caçula do grid pode até ficar inatingível na pontuação neste fim de semana, colocando as duas mãos no título em seu primeiro ano nas pistas.

Nos casos da Challenge e da Trophy, que tiveram alterações no calendário decorrentes das seguidas obras em Goiânia, restam ainda três etapas para o fim do campeonato. Dessa forma, o campeonato da Challenge não terminará na preliminar da F1 e sim no fim de semana seguinte, quando será realizada em Interlagos a etapa 3.

A classe dos carros da geração 991.2 terá 22 inscritos em ação neste fim de semana, com a promessa mais uma vez de muita emoção em Interlagos.

Gerson Campos lidera o campeonato depois de gabaritar as etapas de Interlagos e do Algarve. Ele tem 145 pontos, mas a vantagem de 38 sobre Daniel Neumann e 41 sobre Will Cesar não traduz com precisão o quão competitivas foram as seis corridas do ano, especialmente depois da estreia de Enrico Pedrosa na etapa 2, com direito às duas vitórias no Velocitta.

A Trophy promove sua terceira etapa do ano e tem o vencedor de Interlagos, Sergio Laurentys, na liderança, com 51 pontos. Ele tem apenas um de vantagem sobre Neylson Almeida, que foi segundo colocado tanto em São Paulo quanto em Mogi Guaçu.

Lista de inscritos

Carrera

#7. Miguel Paludo

#8. Alceu Feldmann Neto

#10. Thiago Vivacqua

#17. Marcos Regadas

#21. Miguel Mariotti

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#97. Jeff Giassi

#117. Pietro Fantin

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#2. Silvio Morestoni (S)

#3. Cristian Mohr (S)

#14. Carlos Campos (S)

#22. Raijan Mascarello (S)

#23. Leonardo Herrmann (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#31. Seba Malucelli (S)

#51. Israel Salmen (S)

#56. Peter Ferter (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#217. Roberto Dalla Costa (S)

#888. Lineu Pires (S)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#19. Pipo Massa (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#32. Matheus Roque (R)

#33. Bruno Campos (R)

#39. Luiz Souza (R)

#44. Andre Gaidzinski (R)

#45. Jose Moura Neto (R)

#83. Marco Billi (R)

#99. Wagner Pontes (R)



Challenge

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#78. Enrico Pedrosa

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#3. Gabriel Guper (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#331. Neto Heil (S)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#11. Emilio Moreira (R)

#16. Gabriel Cestari (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#58. Claudio Simão (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)



Trophy

#5. Guilherme Figueiredo

#72. Sergio Laurentys

#78. Neylson Almeida

#121. Denis Ferrer

#0. Vinicius Mota (S)

#1. Gustavo Costa (S)

#10. Alexandre Assolini (S)

#30. Marcelo Kairis (S)

#34. Leonardo Marcelli (S)

#35. Cuca Petrelli (S)

#911. Paulo Muzy (S)

#3. Victor Pinelli (R)

#11. Paulo Reales (R)

#12. Davi Cordeiro (R)

#18. Alexandre Azevedo (R)

#22. Heverton Cardoso (R)

#27. Nilson Jocionis (R)

#29. Manu Herrmann (R)

#77. João Guerra (R)

#88. Alex Fonseca (R)

#157. Cylmar Fortes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

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