Com vitória e pódio, Neugebauer assume vice-liderança do Porsche Carrera Cup

Após ganhar a prova única de sexta-feira, Werner Neugebauer foi o segundo colocado na primeira corrida deste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Com os resultados do final de semana, o piloto da Shell sai da penúltima etapa do campeonato com a vice-liderança da categoria.

“Foi muito bom vencer a corrida de ontem e hoje tivemos que lutar bastante na primeira corrida para conseguir esse segundo lugar. Cheguei a cair para quarto após ter largado em segundo, mas aproveitei bem a disputa do Marçal (Muller) e do JP (Mauro) para colocar por dentro e recuperar a segunda posição nas últimas voltas”, disse Werner.

Com 136 pontos no campeonato, Werner segue com chances matemáticas de alcançar o líder Miguel Paludo, que soma 178 pontos. Na etapa decisiva, em Interlagos, estarão em jogo mais 64 pontos, sendo que a categoria ainda prevê o descarte dos dois piores resultados de cada piloto, o que ainda pode embaralhar mais as coisas para a decisão em São Paulo.

“O mais importante depois deste final de semana foi que seguimos na briga pelo título e que conseguimos a vice-liderança. Gostaríamos muito de ter somado um pouco mais de pontos na corrida 2 deste sábado, mas foi uma prova tumultuada com dois safety car, com pouca bandeira verde, mas agora vamos pensar no endurance daqui uma semana, também aqui em Goiânia”, comentou.

Werner lidera o Porsche Endurance Series ao lado de Ricardo Zonta e o próximo desafio da dupla será justamente os 300 km de Goiânia no próximo sábado (24). Com relação ao campeonato Sprint, a rodada tripla final do Porsche Carrera Cup, em Interlagos, será disputada nos dias 13 e 14 de novembro.

