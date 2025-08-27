Matheus Comparatto no Autódromo do Estoril. O piloto da Furia REDRAM trabalhou de forma dupla: pensando tanto na 6ª etapa da Sprint Challenge, que será disputada nesta quinta e sexta-feira, quanto na prova de Endurance da A quarta-feira (27) de treinos opcionais e treino livre foi de preparação intensa paranol. O piloto datrabalhou de forma dupla: pensando tanto na 6ª etapa da, que será disputada nesta quinta e sexta-feira, quanto na prova deda Porsche Cup Brasil marcada para domingo (31).

Na sessão opcional, Comparatto dividiu a pilotagem do carro #118 com seu novo companheiro nas provas de longa duração, Matheus Ferreira, buscando um acerto equilibrado para ambos já de olho na corrida do final de semana. Em seguida, no treino livre da Sprint, o atual campeão da F4 Brasil encerrou o dia com o quinto melhor tempo, com a marca de 1:40.948, resultado que reforça sua confiança para as duas tomadas de tempo desta quinta.

Nesta etapa, o regulamento prevê duas sessões de classificação, cada uma valendo para uma das corridas curtas, sem a inversão de grid que marcou a primeira metade da temporada.

“O carro estava bom durante o dia e seguimos trabalhando bastante no acerto. Meu companheiro de Endurance, o Matheus Ferreira, me deu várias dicas e acredito que conseguimos criar uma ótima sintonia. Ele é um dos meus melhores amigos fora da pista e agora temos a chance de trabalhar juntos dentro das corridas, o que é muito positivo para o restante da semana".

"Nos treinos, acabamos muito atrapalhados pelo trânsito na pista, mas acredito que amanhã conseguiremos encaixar uma boa volta e largar o mais à frente possível. Mudamos a estratégia com os dois qualis que teremos e estamos confiantes de que vamos levar bons pontos para casa".

A programação do GP de Cascais segue nesta quinta-feira (28) com as duas sessões classificatórias a partir das 6h35 (horário de Brasília), seguidas da corrida 1. A corrida 2 está marcada para sexta-feira (29), às 6h35. No fim de semana, a atenção se volta para a Endurance: no domingo (31), a prova de 300 km será disputada a partir das 10h. Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube

