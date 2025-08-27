Todas as categorias

Porsche Cup

Comparatto aproveita treinos da Porsche Cup no Estoril para entrosamento com Ferreira e fecha o dia no top 5

Dupla compete junta no #118 da Furia REDRAM pela primeira vez na corrida de 300 km deste domingo

Editado:
Matheus Comparatto
A quarta-feira (27) de treinos opcionais e treino livre foi de preparação intensa para Matheus Comparatto no Autódromo do Estoril. O piloto da Furia REDRAM trabalhou de forma dupla: pensando tanto na 6ª etapa da Sprint Challenge, que será disputada nesta quinta e sexta-feira, quanto na prova de Endurance da Porsche Cup Brasil marcada para domingo (31). 
Leia também:
Na sessão opcional, Comparatto dividiu a pilotagem do carro #118 com seu novo companheiro nas provas de longa duração, Matheus Ferreira, buscando um acerto equilibrado para ambos já de olho na corrida do final de semana. Em seguida, no treino livre da Sprint, o atual campeão da F4 Brasil encerrou o dia com o quinto melhor tempo, com a marca de 1:40.948, resultado que reforça sua confiança para as duas tomadas de tempo desta quinta.
Nesta etapa, o regulamento prevê duas sessões de classificação, cada uma valendo para uma das corridas curtas, sem a inversão de grid que marcou a primeira metade da temporada. 
“O carro estava bom durante o dia e seguimos trabalhando bastante no acerto. Meu companheiro de Endurance, o Matheus Ferreira, me deu várias dicas e acredito que conseguimos criar uma ótima sintonia. Ele é um dos meus melhores amigos fora da pista e agora temos a chance de trabalhar juntos dentro das corridas, o que é muito positivo para o restante da semana".
"Nos treinos, acabamos muito atrapalhados pelo trânsito na pista, mas acredito que amanhã conseguiremos encaixar uma boa volta e largar o mais à frente possível. Mudamos a estratégia com os dois qualis que teremos e estamos confiantes de que vamos levar bons pontos para casa".
A programação do GP de Cascais segue nesta quinta-feira (28) com as duas sessões classificatórias a partir das 6h35 (horário de Brasília), seguidas da corrida 1. A corrida 2 está marcada para sexta-feira (29), às 6h35. No fim de semana, a atenção se volta para a Endurance: no domingo (31), a prova de 300 km será disputada a partir das 10h. Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

In this article
Porsche Cup
