Comparatto busca a liderança da Porsche Carrera Cup no Velocitta

Neste final de semana Matheus Comparatto disputa a segunda etapa da Porsche Carrera Cup, no Velocitta. O campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024 chega embalado após conquistar dois pódios em sua estreia, também na pista localizada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo.

O piloto da FURIA RedRam ocupa o segundo lugar no campeonato com 45 pontos, apenas cinco pontos atrás do líder. Comparatto conquistou um segundo e um terceiro lugar na primeira etapa da competição.

"Expectativa é alta, venho de uma estreia muito boa e que me colocou na vice-liderança do campeonato. Claro que eu quero sair de Mogi na liderança e estou confiante porque na primeira etapa encontramos um bom setup e tive dois pódios mesmo sendo minha estreia. Agora é tentar encaixar uma boa classificação porque Velocitta é uma pista mais travada e ser consistente. Agora vou buscar a liderança do campeonato, sei que estou em uma fase de adaptação aos carros de turismo, mas estou confiante.”

Neste final de semana a programação prevê um treino livre na sexta-feira, qualificação e corrida 1 no sábado. No domingo os pilotos retornam ao Velocitta para a disputa da segunda prova. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

