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Porsche Cup Portugal - Sprint

Comparatto disputa etapa do Algarve da Porsche Cup em busca do seu melhor resultado da temporada

Piloto do carro #118 subiu ao pódio em 2025 na etapa endurance realizada na pista portuguesa

Editado:
Matheus Comparatto

Matheus Comparatto

Foto de: Jose Mario Dias

Neste final de semana Matheus Comparatto disputa a etapa do Algarve da Porsche Carrera Cup, em Portugal. O piloto Shell que foi o terceiro colocado na etapa de abertura da competição, em Interlagos, busca seu melhor resultado na temporada 2026.

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A etapa do Algarve será a segunda disputada na Europa neste ano e Comparatto traz boas lembranças da pista portuguesa de 4.684 metros e 17 curvas. Em 2025 o piloto do carro #118 subiu ao pódio na etapa Endurance do Algarve.

Conhecida por suas mudanças severas de elevação que lembram uma montanha-russa, a pista promete testar ao limite a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas enquanto oferece oportunidades de ultrapassagens.

“É uma pista muito desafiadora e eu gosto muito pela dificuldade das curvas, mudanças de inclinação e estou ansioso para pilotar. Sinceramente espero conseguir meu melhor resultado do ano, em Le Mans tínhamos velocidade, mas as coisas não funcionaram, então espero transformar essa performance em resultados.”

A Porsche Cup Brasil fará dois finais de semana em Portugal. O primeiro será um sprint, com as corridas no seu tempo tradicional. No segundo, a categoria fará uma prova de endurance, com 300km de duração. A transmissão será pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

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