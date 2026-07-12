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Porsche Cup Portugal - Endurance

Comparatto e Baptista conquistam o segundo lugar na etapa endurance do Algarve da Porsche Cup

Dupla do carro #118 inicia temporada de corridas de longa duração na disputa pelo título

Editado:
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Foto de: Jose Mario Dias

Neste domingo (12), Matheus Comparatto e Felipe Baptista subiram ao pódio da etapa do Algarve da Porsche Cup Endurance. A dupla do carro #118 disputou a vitória na pista portuguesa e recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição.

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O resultado coloca o carro como um dos postulantes ao título do campeonato de corridas longas da categoria. Em 2025, Matheus Comparatto foi o vice-campeão da competição.

Com pista úmida, Comparatto partiu da segunda posição do grid e o início da prova foi sob regime de safety car. Na abertura da terceira volta, a bandeira verde foi acionada e o piloto do carro #118 manteve sua posição.

Comparatto imprimiu um ritmo consistente e cravou a melhor volta da prova em duas oportunidades. Na 16ª, Baptista assumiu o comando do carro depois da primeira parada obrigatória.

O piloto que compete na temporada regular da Stock Car conquistou um bom ritmo e diminuiu a diferença para o líder para menos de um segundo. Na sequência, Baptista foi atrapalhado por retardatários e na 25ª volta a diferença para o líder estava próxima dos dois segundos.

O primeiro segmento foi encerrado na 30ª volta e a dupla terminou na segunda posição. Duas voltas mais tarde, Baptista fez ótima manobra na curva 3 e assumiu a liderança da prova. Na sequência, o piloto foi para os boxes para a segunda parada obrigatória.

Faltando apenas quatro voltas para o fim da prova, Baptista fez ótima manobra para assumir a segunda posição. Após 65 voltas e 300 quilômetros completados, Baptista recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição.

"Foi um final de semana muito bom. Eu e o Felipe Baptista conseguimos ter um bom desempenho desde a classificação até a corrida. Hoje tivemos uma boa largada e acho que o nosso ritmo era muito parecido com o do carro vencedor, mas tivemos alguns azares. De qualquer forma, estou muito feliz porque o segundo lugar nos coloca na briga pelo título da Endurance e tenho certeza de que vamos disputar até a última etapa", disse Comparatto.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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